 

Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера

10.05.2023, 13:25, Новости дня
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81-летний пациент поступил в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с признаками ишемического инсульта. Как сообщает телеканал “360”, тромб размером 5 сантиметров полностью перекрыл сонную артерию мужчины.

Пациента срочно провели операцию, которая заняла всего 15 минут благодаря современному ангиографическому оборудованию. Об этом пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Все прошло успешно. Пациент чувствует себя хорошо, у него полностью восстановилась речь и двигательные функции, сообщает Радио 1.


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