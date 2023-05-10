Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера

81-летний пациент поступил в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с признаками ишемического инсульта. Как сообщает телеканал “360”, тромб размером 5 сантиметров полностью перекрыл сонную артерию мужчины.

Пациента срочно провели операцию, которая заняла всего 15 минут благодаря современному ангиографическому оборудованию. Об этом пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Все прошло успешно. Пациент чувствует себя хорошо, у него полностью восстановилась речь и двигательные функции, сообщает Радио 1.