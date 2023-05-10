Скандалы: «Покупочка» для Фридмана и Хана

В условиях санкций акционеры «Альфа-Групп» продолжают богатеть

Монополизация в сфере продуктового ретейла усиливается. Управляющий магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик» холдинг X5 Group подмял под себя ещё несколько торговых сетей. Теперь Михаилу Фридману, Алексею Кузьмичёву и Герману Хану принадлежат 294 магазина под вывесками «Покупочка» и «ПокупАлко».

Михаил Фридман при этом давно осел в Лондоне и теперь старается оттуда высказываться об отношениях с Россией. Алексей Кузьмичёв в последний раз засветился в СМИ прошлой осенью – тогда он через суд добивался от французских властей возможности ходить на своей «замороженной» яхте во французских территориальных водах (известно, что он владеет домом в Париже и виллой на Лазурном Берегу). О Германе Хане Bloomberg полгода назад писал, что миллиардер вынужденно покинул Лондон, где прожил 10 лет, и перебрался в Москву – теперь он управляет российскими активами финансовой группы LetterOne (это международное «лицо» «Альфа-Групп»). Таким образом, можно предположить, что расширение X5 стало результатом управленческих усилий Германа Хана в интересах своих остающихся за рубежом партнёров.

«Пятёрочка» и близнецы

Приобретаемые X5 Group сети – магазины «Покупочка», «ПокупАлко» и кулинария «Га-Га» – принадлежат волгоградской компании «Тамерлан». Примечательно, что изначально «Тамерлан» выступал в качестве франчайзи «Пятёрочки», управляя магазинами этой сети в нескольких регионах Поволжья. Занимаясь этим с начала нулевых, «Тамерлан» открыл более сотни магазинов «Пятёрочка». А после того как договор франшизы был расторгнут, открытые «Тамерланом» «Пятёрочки» переименовали в «Покупочки».

В 2014 году прошёл слух, что X5 Group выкупит у «Тамерлана» магазины в Самарской области, но продолжение эта история тогда не получила. Между тем «Тамерлан» в последние годы расширялся. Он поглотил, например, волгоградскую сеть «МАН». Сейчас у него около 300 магазинов в Волгоградской, Самарской, Астраханской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и Республике Калмыкия. В 2021 году компания имела выручку в 21,8 млрд, чистая прибыль составила 227,5 миллиона.

Такие успехи легко объяснить, если учесть, что главным бенефициаром «Тамерлана» считался экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко. По сообщениям местных СМИ, он контролировал 85% капитала компании. При этом связь между «Тамерланом» и Евгением Ищенко впервые всплыла в ходе скандального судебного процесса над чиновником. В 2006 году Евгений Ищенко загремел под суд. Вероятно, одной из причин такого поворота его судьбы были политические интриги – мэр Волгограда поссорился с тогдашним губернатором региона Николаем Максютой. А ещё подвинул в мэрии с насиженных мест людей, которые контролировали земельные вопросы. В результате суд признал Ищенко виновным в хранении патронов и незаконном предпринимательстве. С патронами история вышла странная – следствие не смогло предъявить их на суде по просьбе адвоката. А вот что касается эпизодов незаконного предпринимательства, то как раз в одном из них и фигурировала компания «Тамерлан». Обвинение утверждало, что земельные участки под строительство магазинов «Пятёрочка» Ищенко получил незаконно. По данным следствия, мэр участвовал в создании и деятельности этой коммерческой организации, предоставлял ей льготы от имени муниципалитета. В доказательство коммерческих успехов чиновника прокуратура обнародовала такие сведения: «Евгений Ищенко имел значительные личные накопления, личный самолёт и яхту стоимостью 3 млн евро, а также вёл переговоры о приобретении одного из островов Мальдивской группы».

В результате Ищенко получил год колонии, однако с учётом проведённого времени в СИЗО вышел на свободу сразу после оглашения обвинительного приговора. А через какое-то время его имя официально появилось в числе совладельцев ООО «Тамерлан». Насколько Евгений Ищенко пополнит свой кошелёк в результате продажи волгоградских магазинов холдингу X5 Group – доподлинно неизвестно. Аналитики оценивают рыночную стоимость ООО «Тамерлан» в 4–6 млрд рублей.

Поверх барьеров

Теперь позиции X5 Group в регионах присутствия «Тамерлана» значительно усилятся. Мало того что «Пятёрочка» и «Перекрёсток» получат новые магазины, они будут использовать и распределительный центр «Тамерлана» в Волгограде. В некоторых населённых пунктах доля X5 Group на местном рынке в результате сделки превысит 35%. И вот что интересно: в ФАС не могли не заметить такой оказии. Однако ведомство, как уже бывало не раз, проявило лояльность к торговому детищу «Альфа-Групп», согласовав сделку по поглощению «Покупочек». Да, условие сократить долю на рынке некоторых городов до 35% прозвучало. Однако надо понимать, что X5 Group при желании сможет легко выполнить это условие, формально переписав магазины на отдельного бенефициара.

Кстати, вот на что стоит обратить внимание. Долгие годы действовало правило, согласно которому ретейлеры не могли занимать более 25% рынка. Однако в прошлом году начались пертурбации.

В Госдуме появился законопроект, который повышал границу до 35%, но принят он так и не был. В то же время правительство ввело особый порядок для покупки ретейл-активов у уходящих из страны иностранцев. Он фактически снимает ограничение на доли рынка. Как раз воспользовавшись им, X5 Group в прошлом году приобрела у финского холдинга SOK Retail Int. OY 14 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге (теперь они работают под вывесками «Пятёрочек» и «Перекрёстков»). По слухам, X5 Group уже давно намеревалась привести в Питер свою сеть дискаунтеров «Чижик», но упиралась в этот самый 25-процентный барьер. Сделка с финнами позволила его перепрыгнуть. Новый прецедент с покупкой «Тамерлана» показывает, что антимонопольных преград для крупнейших ретейлеров в России становится всё меньше и меньше. И вопросы здесь возникают не столько к Фридману и Хану, сколько к антимонопольной службе.

«Наша Версия» уже обращала внимание на этот тренд, который год от года становится всё более отчётливым. Например, в 2021 году пять крупнейших розничных торговых сетей контролировали 32% российского рынка. В конкретных регионах картина возможной монополизации может быть ещё более выразительной. К примеру, в Санкт-Петербурге по итогам 2021 года 10 крупнейших сетей подмяли под себя 80% рынка.

Конкретно

История с покупкой «Тамерлана» наводит на мысль, что крупные сети далеко не всегда теснят местный бизнес с помощью честной конкуренции – включается и административный ресурс. Не раз сообщалось, что некоторые федеральные сети при экспансии в регионы используют хорошо зарекомендовавшую себя тактику: берут в долю доверенных людей местных чиновников. А в Волгограде, как теперь можно предположить, X5 Group сумела заинтересовать самого градоначальника. И проблема здесь не только в том, что благодаря таким методам растёт коррупция. Ещё лет 10 назад казалось, что федеральные сети и местный бизнес будто бы поделили сферы влияния. Первые занимаются гипермаркетами, а вторые работают в формате «магазин у дома». Но в последние годы «Пятёрочки» и «Магниты» активно пробиваются в нишу небольших магазинов. И от этого страдают не только мелкие торговцы, но и местные производители. Ведь сетям нужны крупные партии товаров с огромным сроком годности, отчего локальным производителям кондитерки, мясных деликатесов или, например, салатов в эту систему не пробиться. Да, иногда интересы региональных пищевиков лоббируют власти, заставляя сетевиков выделять специальные полки для местной продукции. Но эта практика больше напоминает временные пиар-кампании. По сути, локальные производители свежей еды вытесняются на рынки – подальше от платёжеспособного спроса и городского вечернего трафика. А покупателям в сетевых магазинах подсовывают лежалый товар, обосновывая его пригодность длительным сроком хранения. Людей при­учают употреблять готовые продукты, изготовленные несколько месяцев (!) назад.

Выдавив с рынка конкурентов, сетевики тут же начинают взвинчивать цены. В 2021 году X5 Group оценивала свою долю на российском рынке в 12,7%. По итогам первого полугодия 2022-го она составляла уже 13,2%. Чистая выручка X5 Group в прошлом году увеличилась на 18,3% и составила 2,6 трлн рублей, средний чек за год подорожал на 7,2%, его стоимость составила 469 рублей. Присоединение к холдингу «Покупочек» сделает эти показатели ещё более внушительными. А Германа Хана и его товарищей по «Альфа-Групп» – ещё богаче.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”