 

Мнение: Дед Пригожина

10.05.2023, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда я был маленьким, в народе ходил такой стишок:

Брови черные, густые,
Речи длинные, пустые
В магазинах мяса нет
На фиг нужен такой дед…

Имя деда не называлось, но вся страна знала, что этот стишок про генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Хозяин ЧВК «Вагнер», Герой России, ДНР и ЛНР  Евгений Пригожин тоже вспомнил какого-то деда. Предположил, мол, а вдруг, этот дед… чудак?

И вся страна гадает, кто этот загадочный дед Пригожина?

Фотография Евгения Пригожина  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.23 / Ученые определили возраст, когда начинается ухудшение работы мозга

04.09.22 / С 2023 года для всех автомобилей «АВТОВАЗ» заводом будут составляться натальные карты

09.09.22 / Дискообразный НЛО вызвал переполох в Мексике

15.12.22 / Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях

14.10.22 / Скандалы: Адвокаты Шпигеля зачитались

21.05.21 / 16 хитрых оптических иллюзий, которые обманут мозг на раз-два

04.03.23 / Мнение: А какого бога они имели в виду?

16.08.22 / Дмитрия Нагиева в программе Первого канала “Голос 60+” заменит Лариса Гузеева

21.10.22 / В Улан-Удэ открыт межрегиональный центр ядерной медицины

14.08.20 / Спонтанная телепортация в обыденной жизни. Истории очевидцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика