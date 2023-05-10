Мнение: Дед Пригожина

Когда я был маленьким, в народе ходил такой стишок:

Брови черные, густые,

Речи длинные, пустые

В магазинах мяса нет

На фиг нужен такой дед…

Имя деда не называлось, но вся страна знала, что этот стишок про генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Хозяин ЧВК «Вагнер», Герой России, ДНР и ЛНР Евгений Пригожин тоже вспомнил какого-то деда. Предположил, мол, а вдруг, этот дед… чудак?

И вся страна гадает, кто этот загадочный дед Пригожина?

Фотография Евгения Пригожина отсюда

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