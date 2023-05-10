 

Мнение: НБС, как и было сказано

10.05.2023, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диагноз подтвердился

А вот и нашлось социологическое подтверждение моей теории, высказанной год назад на первой волне СВО – что в России в 21 веке возобладал принцип «Надо быть скотом!» в отношениях между людьми. Это, оказывается, фиксируется и социологически. В телеграм-канале «Деньги и песец» выложили фрагмент статьи, опубликованной в «Социологическом журнале» в 2021 году. Там было сравнение двух исследований «родительских ценностей россиян», которые проводились в 1991 и потом в 2017-2020 гг., в рамках большого межстранового лонгитюда. Общий вывод – даже спустя 30 лет российские родители продолжали внушать детям ценности выживания (трудолюбие и бережливость), а не ценности развития, типа воображения и богатого внутреннего мира. Но главное – ценности коммуникации и хорошего отношения к людям и в 1991 были на не слишком высоком уровне, а через 30 лет вовсе провалились вниз:

«…в России заметно «просели» гуманистические ценности, сильнее всего — терпимость и уважение к людям. По уровню поддержки этого качества Россия опустилась с 18-го на 31-е место, одно из последних в массиве (отрицательный сдвиг в российской выборке составил 15%).
По бескорыстию Россия опустилась с 20-го на 26-е место, по хорошим манерам — с 30-го на 32-е (тоже в самом низу рейтинга).
Получается, что качества, отвечающие за хорошие отношения, солидарность и успешную коммуникацию с людьми, второстепенны для россиян. На фоне других стран ориентация соотечественников на воспитание в детях ценностей благожелательности и заботы существенно ослабла…»
«Провисание» социально ориентированных ценностей, предполагающих доброе отношение к людям, является серьезной социальной проблемой. По-видимому, это самое серьезное негативное последствие дефицита экзистенциальной безопасности, которое наше общество пока не смогло преодолеть» (статья «Российские родительские ценности в межстрановом контексте с 1990–1991 по 2017–2020 гг. // Социологический журнал. 2021. Том 27. No 4», автор – социолог Лидия Окольская (Институт социологии ФНИСЦ РАН)

Проще говоря, принцип «Надо быть скотом» в отношениях с людьми закладывается в России прямо в детстве, родителями, пекущимися о лучшем будущем своих чад. Приятно видеть эмпирическое подтверждение своим теоретическим выкладкам – хотя, наверно, лучше бы мне было оказаться неправым. В общем, типаж юного россиянина, которого хотят видеть родители в нашей богоспасаемой – «выживающий ублюдок». Вот так.

А вы спрашиваете, откуда вдруг СВО.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.21 / Меган Маркл надела на интервью астрологические кулоны в честь детей: где найти такие же

31.01.21 / Мнение: Почему в России не прошел «белорусский сценарий»?

05.02.22 / Мнение: Пехотинец 2000

21.05.21 / Не все теории могут объяснить черную дыру M87 *

19.12.22 / Мнение: Путин в Минске

10.09.21 / В XVIII веке во Франции с неба упал странный объект, пилот которого выжил и убежал в лес

01.12.21 / Мнение: Корона и вирус

09.01.23 / Вот и конец: в скатившемся на дно бомже с трудом узнали Ричарда Гира

12.12.22 / Мнение: Энергодефицитная Франция, уничтожение французской промышленности и как Европа страдает больше США

17.04.23 / Скандалы: «Охота за сокровищами провалилась»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика