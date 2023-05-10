Мнение: НБС, как и было сказано

Диагноз подтвердился

А вот и нашлось социологическое подтверждение моей теории, высказанной год назад на первой волне СВО – что в России в 21 веке возобладал принцип «Надо быть скотом!» в отношениях между людьми. Это, оказывается, фиксируется и социологически. В телеграм-канале «Деньги и песец» выложили фрагмент статьи, опубликованной в «Социологическом журнале» в 2021 году. Там было сравнение двух исследований «родительских ценностей россиян», которые проводились в 1991 и потом в 2017-2020 гг., в рамках большого межстранового лонгитюда. Общий вывод – даже спустя 30 лет российские родители продолжали внушать детям ценности выживания (трудолюбие и бережливость), а не ценности развития, типа воображения и богатого внутреннего мира. Но главное – ценности коммуникации и хорошего отношения к людям и в 1991 были на не слишком высоком уровне, а через 30 лет вовсе провалились вниз:

«…в России заметно «просели» гуманистические ценности, сильнее всего — терпимость и уважение к людям. По уровню поддержки этого качества Россия опустилась с 18-го на 31-е место, одно из последних в массиве (отрицательный сдвиг в российской выборке составил 15%).

По бескорыстию Россия опустилась с 20-го на 26-е место, по хорошим манерам — с 30-го на 32-е (тоже в самом низу рейтинга).

Получается, что качества, отвечающие за хорошие отношения, солидарность и успешную коммуникацию с людьми, второстепенны для россиян. На фоне других стран ориентация соотечественников на воспитание в детях ценностей благожелательности и заботы существенно ослабла…»

«Провисание» социально ориентированных ценностей, предполагающих доброе отношение к людям, является серьезной социальной проблемой. По-видимому, это самое серьезное негативное последствие дефицита экзистенциальной безопасности, которое наше общество пока не смогло преодолеть» (статья «Российские родительские ценности в межстрановом контексте с 1990–1991 по 2017–2020 гг. // Социологический журнал. 2021. Том 27. No 4», автор – социолог Лидия Окольская (Институт социологии ФНИСЦ РАН)

Проще говоря, принцип «Надо быть скотом» в отношениях с людьми закладывается в России прямо в детстве, родителями, пекущимися о лучшем будущем своих чад. Приятно видеть эмпирическое подтверждение своим теоретическим выкладкам – хотя, наверно, лучше бы мне было оказаться неправым. В общем, типаж юного россиянина, которого хотят видеть родители в нашей богоспасаемой – «выживающий ублюдок». Вот так.

А вы спрашиваете, откуда вдруг СВО.