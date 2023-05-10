Скандалы: Миллионы не в карман

Глава польской Orlen заявил о недополучении $27 млн в день из-за отказа от нефти из России

Отказ от российского топлива обходится польской государственной нефтяной компании Orlen в $27 млн ежедневно, сообщил в интервью Financial Times исполнительный директор Дэниел Обайтек. Расчет основан на разнице в средних ценах на более дешевую российскую нефть и другие сорта, которая составляет около $30 за баррель. «Это рыночная цена, которую приходится платить каждой компании, которая не импортирует нефть из России», — сказал Обайтек. «Я бы не расценивал это как убытки, это вопрос о поддержке России», — добавил он.

В то же время, отметил он, компания продолжает использовать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба», на которую пока не распространяются санкции. Варшава в апреле выступила за запрет транзита нефти по северной нитке трубопровода (идет в Польшу и Германию), писал Reuters.

«Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с чешским правительством», — подчеркнул глава Orlen.

Об остановке Россией экспорта нефти в Польшу Обайтек рассказал в конце февраля. Он отметил, что из России поступало только 10% топлива, его смогут заменить поставки от других экспортеров. До этого Польша отказалась продлевать контракт с «Роснефтью», который действовал до конца 2022 года, в силе осталось лишь соглашение с «Татнефтью» о поставках до 2024-го.

В «Транснефти» (оператор «Дружбы») поясняли, что в конце февраля не прокачали нефть из-за отсутствия доплаты: «Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были». В начале марта Обайтек заявил, что Orlen подаст в суд на «Транснефть» из-за прекращения прокачки по «Дружбе».

В прошлом году ЕС запретил импорт российской нефти морским путем, но освободил от пошлин нефть, транспортируемую по суше по трубопроводу «Дружба». В Еврокомиссии сообщили в феврале, что в целом импорт нефти из России в ЕС стал меньше на 90%.

Полина Мартынова

Оригинал материала: “РБК”