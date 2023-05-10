За доверчивость расплата, или куры виноваты?

Семья в ужасе! Думаете, действительно случилась какая-то жуть? Оказывается, в дом проникли грабители и сбежали со всеми ценностями. Причем домочадцы их впустили сами, не иначе как позарившись на «выгодное» предложение купить у них кур. Понятно, от такого «счастья» наивное семейство Гаджмеров не смогло отказаться.

Произошло это тривиальное событие в Соединенных Штатах, а точнее, в Пенсильвании. Семья потеряла тысячи долларов наличными. Ну повелись бедняги на коварный замысел злобных грабителей использовать кур для незаконного проникновения в дом и впали в отчаяние из-за их «жуткой» выходки. А может, все-таки из-за своей дурости?

Просто не ожидали Гаджмеры, что в вожделенной стране изобилия и прекрасных возможностей с ними может случиться что-то столь ужасное. Эти недалекие жители Непала переехали в США и были полны надежд завести здесь собственное небольшое хозяйство, но в ноябре произошла «катастрофа», пояснил Рамеш Гаджмер:

«Приехали в США, чтобы осуществить свою мечту о хорошей семейной жизни, но это очень сильно ударило по моей семье».

Гаджмерам грабители посулили:

«У нас скоро фестиваль. Нам очень нужны куры. Пожалуйста, продайте нам цыплят, и мы добавим вам денег, добавим долларов».

И несмотря на то, что прошло несколько месяцев, семья все еще находится в состоянии шока. Ее глава заявил:

«Мы не чувствуем себя в безопасности, оставаясь здесь. Я даже выставил свой дом на продажу. Наша семья не может здесь жить. Мы хотим переехать как можно скорее».

И вот 14 апреля злодеи нанесли новый удар, попытавшись ограбить дом в городке Рэд Лайон. Но на этот раз грабители попали на камеры видеонаблюдения. К счастью, и владельцы дома поняли, что происходит, и прогнали грабителей с участка. Хозяйка Джулианна Питерс поведала в СМИ о случившемся:

«Мы сидели на заднем дворе около 17.30 в пятницу, услышали гудки машины у входа и некоторое время не обращали на них внимания, пока я наконец не встала, чтобы посмотреть, что происходит. Пассажир помахал нам рукой и предложил 35 долларов (2 688,7 рублей!) за курицу, если мы продадим ему несколько. Мы сказали ему, что нам это не интересно, но не могли избавиться от ощущения, что что-то не так. Затем он попытался уговорить нас отвести его и показать ему кур и индеек, которые есть у нас на заднем дворе, мы снова сказали ему, что нас это не интересует, и ушли. Тогда и они ушли. Только после того, как мы просмотрели видеозапись, мы поняли, насколько странной была эта встреча. Они остановились на обочине, и каждый раз, когда сигналили, пассажир махал рукой в сторону входной двери, пытаясь заставить кого-то подойти к ней».

И похоже, подобные преступления становятся в Пенсильвании все более частыми. Шеф Дэйв Лэш из регионального полицейского управления Северного Йоркского округа объяснил:

«Диверсионные кражи происходят довольно часто. Весна и начало лета, похоже, являются наиболее активным временем года. Все, что они [воры] могут сделать, чтобы вывести человека из дома, они сделают. Не выходите из дома. Скажите им «нет, спасибо». Закройте дверь. Если они откажутся уходить или будут задерживаться возле дома, звоните 911″.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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