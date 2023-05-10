 

Юрий Лоза потребовал признать его иноагентом

10.05.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярный бард и телеэксперт Юрий Лоза обратился в Минюст с публичным заявлением, в котором потребовал признать его иностранным агентом.

Артист позже признался журналистам, что связей с иностранными разведками у него не было, а иноагентом он хочет стать, чтобы «не быть лошарой».

Юрий Лоза пояснил, что многие его знакомые массово записываются в иноагенты на фоне слухов о том, что этот статус позволяет получить гражданство стран ЕС в приоритетном порядке. Сам Лоза считает, что если бы у него был статус иноагента, то при попытке пересечения финской границы на маленьком плоту он не был бы депортирован, а в Европе его судьба могла бы сложиться иначе.

– Сейчас куда ни плюнь, попадёшь если не в американского шпиона, то в иноагента или прочего врага народа. Что я, рыжий что ли? Вон даже Пугачёва уже иноагент. Ротару туда же, Агузарова. Скоро Расторгуеву корочки выдадут. А про меня забыли? – возмутился он. – Ну уж нет, я не хужее вашего умею подмазывать шестерни бюрократической машины. И в отличие от вас, могу себе позволить сделать это публично.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10.22 / Берет и плащ в соответствии с подтоном кожи: как понять, какие осенние цвета в одежде подойдут лучше всего

08.02.23 / “Пришло распоряжение”: В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы

09.08.22 / МГУ планирует принять 2,2 миллиона иностранцев на первый курс

27.07.22 / “Фобос”: Жара в Москве 27 июля будет на шесть градусов выше нормы

26.08.22 / Попала в психушку, стала чужой для родни: Почему не сложилась семейная жизнь Светличной

07.12.20 / Полтергейст с танцующими бутылками

31.12.21 / В канун Нового года в Санкт-Петербурге украли главную городскую ёлку

14.07.22 / Позднее созревание винограда связали с более ароматным вином

19.02.23 / Каналы диалога по-прежнему нужны — глава МИД Австрии объяснил отказ исключать Россию из списка участников ПА ОБСЕ

11.12.21 / Главред «Новой» Муратов в нобелевской речи призвал создать Международный трибунал против пыток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика