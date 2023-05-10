Юрий Лоза потребовал признать его иноагентом

Популярный бард и телеэксперт Юрий Лоза обратился в Минюст с публичным заявлением, в котором потребовал признать его иностранным агентом.

Артист позже признался журналистам, что связей с иностранными разведками у него не было, а иноагентом он хочет стать, чтобы «не быть лошарой».

Юрий Лоза пояснил, что многие его знакомые массово записываются в иноагенты на фоне слухов о том, что этот статус позволяет получить гражданство стран ЕС в приоритетном порядке. Сам Лоза считает, что если бы у него был статус иноагента, то при попытке пересечения финской границы на маленьком плоту он не был бы депортирован, а в Европе его судьба могла бы сложиться иначе.

– Сейчас куда ни плюнь, попадёшь если не в американского шпиона, то в иноагента или прочего врага народа. Что я, рыжий что ли? Вон даже Пугачёва уже иноагент. Ротару туда же, Агузарова. Скоро Расторгуеву корочки выдадут. А про меня забыли? – возмутился он. – Ну уж нет, я не хужее вашего умею подмазывать шестерни бюрократической машины. И в отличие от вас, могу себе позволить сделать это публично.

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