Собянин пригласил москвичей присоединиться к мероприятиям проекта “Время добра”

В рамках проекта с 17 по 31 мая пройдет более 100 событий. Участники посетят донорские акции, поучаствуют в спортивных мероприятиях, высадят деревья в парках и научатся оказывать первую помощь, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятия состоятся в волонтерских центрах “Доброе место”. В рамках акции “Накорми друга” все желающие смогут принести корм для животных, который отправят в приюты для бездомных собак и кошек, а проект “Зеленый офис” примет вторсырье.

Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться. Интерактивная карта “Добрых дел” доступна на сайте “Мосволонтера”.

В апреле в Москве состоялся благотворительный фестиваль “Пасхальный дар”. Его площадки посетили 450 тысяч человек. Для гостей подготовили спектакли и концерты. Все собранные деньги направили на помощь нуждающимся.