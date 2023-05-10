 

Собянин пригласил москвичей присоединиться к мероприятиям проекта “Время добра”

10.05.2023, 10:55, Новости дня
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В рамках проекта с 17 по 31 мая пройдет более 100 событий. Участники посетят донорские акции, поучаствуют в спортивных мероприятиях, высадят деревья в парках и научатся оказывать первую помощь, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятия состоятся в волонтерских центрах “Доброе место”. В рамках акции “Накорми друга” все желающие смогут принести корм для животных, который отправят в приюты для бездомных собак и кошек, а проект “Зеленый офис” примет вторсырье.

Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться. Интерактивная карта “Добрых дел” доступна на сайте “Мосволонтера”.

В апреле в Москве состоялся благотворительный фестиваль “Пасхальный дар”. Его площадки посетили 450 тысяч человек. Для гостей подготовили спектакли и концерты. Все собранные деньги направили на помощь нуждающимся.


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