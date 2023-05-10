 

Как не попасться на крючок мошенников при аренде дачи

10.05.2023, 9:42, Разное
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С наступлением теплого сезона жители городов начали перебираться на дачи, чтобы наслаждаться красотами природы и свежим воздухом. Однако далеко не у всех есть в собственности загородная недвижимость, кто-то предпочитает арендовать дома только в летний период.

Как не попасться на крючок мошенников при аренде дачи, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, в первую очередь необходимо проверить транспортную доступность недвижимости, а также наличие необходимой аренды.

Если вы собираетесь проживать с детьми, а ближайшая аптека или магазин расположены в часе езды от участка, то лучше подобрать другой вариант, уточнил глава Союза дачников. Далее следует выяснить, в каком состоянии находятся инженерные коммуникации и дачная техника.

Все неисправности следует указывать в договоре заранее. Если же проблем не возникло, то можно переходить к проверке документов на недвижимость и потенциальных арендаторов. По словам эксперта, мошенники могут переклеить фото в паспорте, поэтому следует посмотреть, например, еще и права.

Перед заселением на дачу лучше сделать фотографии всех комнат, дабы при выселении на вас не повесили ответственность за сломанные вещи. Также необходимо указать в договоре условия оплаты коммунальных услуг. Как сообщает РИА ФАН, не следует вносить предоплату на несколько месяцев аренды.


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