Генсек ООН назвал невозможным мир на Украине на данный момент

В беседе с El País Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас переговоры о мире на Украине невозможны, так как обе стороны полагают, что смогут победить. При этом политик отметил, что ООН ведёт диалог с обеими сторонами для решения ряда конкретных проблем, например для продления зерновой сделки.



АР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, по его мнению, в настоящий момент переговоры о мире на Украине невозможны. В интервью El País Гутерреш отметил, что РФ не хочет покидать вошедшие в её состав территории, а Украина ещё надеется вернуть их.

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить. На данный момент я уже не вижу никакой возможности для немедленного достижения — мы не говорим о будущем — глобального прекращения огня, мирных переговоров», — заявил политик.

При этом Гутерреш выразил надежду на то, что в будущем переговоры будут возможны.«Цель состоит в том, чтобы сделать возможным — не сразу, но позже — справедливый мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Но до этого ещё очень далеко», — добавил генсек организации.

Вместе с тем Гутерреш отметил, что ООН ведёт диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важным достижением в этом плане он назвал вывоз зерна с Украины и продовольствия и удобрений из РФ через Чёрное море. По словам генсека, организация проведёт в Стамбуле встречу по зерновой сделке, на которой будут присутствовать представители России, Украины, Турции и ООН.

«Мы делаем всё возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России», — заявил Гутерреш в беседе с испанским изданием. Он отметил, что для полноценного функционирования зерновой сделки существуют косвенные препятствия, которые ООН стремится решить.

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