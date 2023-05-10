Многомиллиардные выплаты — властям Калифорнии рекомендуют развернуть программу репараций за рабство

Специальная рабочая группа Калифорнии по вопросу репараций по итогам состоявшегося в субботу голосования приняла решение рекомендовать администрации штата компенсировать его темнокожим жителям ущерб в связи с рабством и дискриминацией, пишет The Washington Times. По информации издания, эксперты пока не оглашают конкретных сумм, однако, по предположениям ряда СМИ, общий объём компенсационных выплат может достичь $800 млрд, что более чем вдвое превышает годовой бюджет штата.



AP

Рабочая группа штата Калифорния по вопросу репараций решила порекомендовать местным властям компенсировать темнокожим калифорнийцам ущерб от рабства и расовой дискриминации, в результате чего те могут в итоге получить многомиллиардные выплаты, пишет The Washington Times.

По информации издания, такое решение группа приняла по результатам голосования, состоявшегося поздно вечером в субботу. В итоге эксперты одобрили окончательный список предназначенных для законодательного собрания штата рекомендаций, над которыми они трудились два года.

«Думаю, что наступает момент, когда нам необходимо стать практиками и заняться переутройством общества, сделав так, чтобы наше темнокожее население получило что-то конкретное — ведь иначе мы просто никогда уже этого не сделаем», — заявил в ходе голосования заместитель председателя группы Эймос Браун.

Как уточняется в материале WT, рабочая группа, которая стала первой такой организацией регионального уровня в США, должна будет провести ещё одно заседание 29 июня, после чего передаст калифорнийским законотворцам свой итоговый доклад. В документе, объём которого предположительно составит более 1 тыс. страниц, будет приведена подробная оценка ущерба, который понесли темнокожие калифорнийцы от расовой дискриминации в плане здравоохранения, жилищных вопросов, образования и правообеспечения со ссылками на документальные источники.

Конкретных сумм, которые должны будут получить соответствующие установленным экспертами критериям жители Калифорнии в качестве компенсации за дискриминацию, в докладе вместе с тем приводиться не будет — форму и объём репараций установит законодательное собрание, приняв соответствующий закон, который затем должен будет подписать губернатор штата, отмечает обозреватель The Washington Times.

Впрочем, некоторые СМИ, проанализировав оглашённые ранее экономические выводы рабочей группы, всё же попытались оценить объём выплат, которые получат калифорнийцы, пострадавшие от дискриминации, продолжает журналист. Так, газета San Francisco Chronicle, изучив опубликованный на прошлой неделе черновой вариант доклада рабочей группы, в котором приводились данные о дискриминации в сфере обеспечения жильём и здравоохранении, а также о предвзятом отношении к темнокожим правоохранительных органов, писала, что каждый темнокожий житель Калифорнии в возрасте более 71 года, проживший в штате всю жизнь и имеющий основания требовать репарации, может получить до $1,2 млн.

В черновике члены рабочей группы предупреждают, что по мере проведения исторических изысканий оценка ущерба может вырасти, а потому рекомендуют законотворцам в первую очередь оформить «авансовую выплату в весомом объёме», которую имеющие право на репарации калифорнийцы смогут получить сразу же — а в дальнейшем, после появления новых свидетельств, принимать акты о дополнительных репарациях, пишет WT. По данным газеты, в документе подчёркивается, что только за ущерб, нанесённый темнокожим полицией в рамках начатой ещё в начале 70-х годов кампании по борьбе с оборотом наркотиков, каждый темнокожий калифорниец сможет претендовать на компенсацию в размере $115 тыс. — а это значит, что итоговый объём выплат только по этой категории составит $228 млрд, пишет издание.

Агентство Associated Press в марте писало, что общий объём репараций может превысить $800 миллиардов — притом что весь годовой бюджет штата составляет около $300 млрд, подчёркивается в материале The Washington Times.

В ходе субботнего голосования рабочей группы по репарациям её член Джован Скотт Льюис предупредил коллег, что интерес публики к тому, какие конкретно объёмы компенсаций будут рекомендовать эксперты и на каких основаниях, будет только нарастать — особенно на фоне сообщений СМИ, сулящих пострадавшим миллионные выплаты, пишет газета. По информации издания, ранее рабочая группа уже была вынуждена опубликовать на сайте Минюста США официальное заявление с опровержением появившихся до этого слухов о том, что выплаты уже начались.

Хотя Калифорния не была рабовладельческой территорией, эксперты рабочей группы считают, что штат «несёт как минимум часть ответственности за злодеяния, совершённые в отношении афроамериканцев» — в частности из-за того, что его власти соблюдали требования федерального закона о беглых рабах 1850 года, отмечает обозреватель WT.

По данным газеты, претендовать на репарации, согласно предложениям экспертов группы, смогут не все темнокожие калифорнийцы, а лишь потомки рабов или освободившихся темнокожих, проживавших на территории США до конца XIX века. Рабочая группа также рекомендует предоставить темнокожим жителям штата, прожившим на его территории как минимум шесть месяцев в период, когда в отношении афроамериканцев действовали те или иные дискриминационные меры, «компенсацию с привязкой ко времени проживания», а тем, кто может доказать конкретные лишения — к примеру, утрату прав собственности на объект недвижимости, — возместить убытки в полном объёме. В черновой версии доклада группы также предлагается создать специальное агентство по делам освобождённых американцев в Калифорнии, которое будет следить за соблюдением рекомендаций, а также оказывать помощь гражданам в сборе документов, подтверждающих их родословную.

В число предложений рабочей группы входит и принесение официальных извинений за рабство со стороны руководства штата, а также предоставление имеющим право на репрации гражданам права бесплатно обучаться в высших учебных заведениях и медицинского страхования с полным покрытием за государственный счёт, перечисляет обозреватель WT. Кроме того, в своём черновом докладе эксперты призывают власти Калифорнии отменить так называемое предложение 209 — нормативный акт 1996 года, который упразднил правительственные программы, обеспечивавшие темнокожим преимущества при найме на работу и поступлении в вузы.

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