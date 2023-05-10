 

По ошибке вместо картин Кандинского на аукционе Sotheby’s продали работы душевнобольных

10.05.2023, 9:33, Разное
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В мае 2022 года коллекционеры со всего мира потратили свыше 500 млн долларов на покупку неизвестных ранее картин художника Василия Кандинского.

Эксперты международного журнала Art провели расследование, в ходе которого выяснилось, что вместо них с молотка ушли работы пациентов психиатрической лечебницы South Hospital.

Меценат из Саудовской Аравии Ахмед бин Сариф приобрёл на торгах сразу пять работ мастера, некоторые из них показались ему подозрительными. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что полотна были расписаны гуашью возрастом не более двух лет. Кандинский никогда не писал гуашью, а сам умер в 1944 году. Он обратился к журналистам и частным детективам, которые нашли других покупателей и предложили им провести экспертизу на подлинность. Исследования показали, что ни одна картина, проданная на аукционе, не принадлежала кисти художника.

В аукционном доме Sotheby’s начали собственное расследование. Выяснилось, что организатор перепутал даты и лоты. Сначала были проданы за солидные суммы работы душевнобольных, а на следующий день – шедевры Кандинского, которые ушли с молотка за суммы в диапазоне 200-500 долларов.

– В настоящее время перед нами стоит тяжёлая задача – требуется найти покупателей, которые приобрели Кандинского, полагая, что приобретают творчество душевнобольных. Суммы были небольшие, трансляция не велась, имена покупателей нам пока не известны, – сказал распорядитель торгов Майкл Минни. – Когда мы их найдём, придётся убедить произвести обмен одних работ на другие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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