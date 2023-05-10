 

Добавьте солнца в гардероб! Самые модные желтые платья на летний сезон

10.05.2023, 9:10, Разное
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Желтые платья всегда имеют высокую популярность и пользуются вниманием не только со стороны самих модниц, но также и самых уважаемых дизайнеров. Такая одежда позволяет создать по-настоящему приятный, привлекательный и теплый образ. В 2023 году желтые платья продолжат оставаться интересной и цепляющей деталью гардероба.

Всегда в моде

Желтый цвет является одним из наиболее теплых оттенков. Для создания легкого, яркого и даже знойного образа платья, оформленные в солнечных оттенках, подойдут как нельзя кстати. Максимально привлекательно в таком наряде будут выглядеть девушки со слегка загорелой кожей и темными волосами. Блондинкам также можно обратить внимание на актуальные модели желтых платьев, однако им лучше отдавать предпочтение более тусклым оттенкам.

Макси-вариант с разрезом

Такие модели в наибольшей степени подойдут для создания романтичного и загадочного образа. Платья данного типа в желтом цвете окажутся идеальным выбором для вечернего свидания или ночной прогулки по побережью.

Модные дизайнеры рекомендуют обратить внимание на ассиметричные модели. Они способны привнести не только теплоты в образ, но и сделать его более неожиданным и увлекательным.

Платья средней длины

Такая деталь гардероба пользуется особой популярностью. Дизайнеры предлагают модницам в 2023 году остановить свой выбор на слегка расклешенных моделях, а также на облегающих их вариантах. Платья данного всегда актуальна и позволяет привлечь взгляды окружающих.

С принтами

Наиболее привлекательно будут выглядеть желтые платья с рисунками в виде цветов, горошка или геометрических линий. Они подойдут не только для свиданий или прогулок по улице, но и для работы при условии не слишком строго дресс-кода. В любом случае такие платья позволят девушке выглядеть свежо и незаурядно.

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С декоративными элементами

Сделать свой образ еще более интересным и неожиданным позволяют разного рода декоративные детали. Это может быть рукав-волан или многочисленные нашивки ткани на платье. Благодаря подобному декорированию удается добиться поистине удивительного результата. Девушка, облаченная в такой наряд, всегда становится объектом повышенного внимания и способна оставаться в его центре до самого завершения любого мероприятия. Такие платья могут стать отличным выбором для торжественных событий или похода на свидание.

Кружева всегда в тренде

Сделать образ максимально женственным возможно именно благодаря такому оформлению. Кружева способны создавать удивительный эффект, делая платье одновременно более элегантным, милым, обворожительным и домашним.

Девушка в подобном наряде не может ни привлекать внимание мужчин.


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