 

В Саратове пенсионерку и ребенка насмерть придавило деревом в парке

10.05.2023, 8:30, Новости дня
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По данным RT, два человека погибли при падении дерева в городском парке Саратова. Инцидент произошел около 14 часов дня.

Погибшей оказалась пенсионерка 80 лет и 9-летний ребенок. Помимо этого, пострадали еще три человека – женщина и двое детей. Об этом сообщает телеканал 360. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, причиной падения дерева стал сильный ветер. Как сообщает “Царьград”, возбуждено уголовное дело.


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