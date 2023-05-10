В Саратове пенсионерку и ребенка насмерть придавило деревом в парке

По данным RT, два человека погибли при падении дерева в городском парке Саратова. Инцидент произошел около 14 часов дня.

Погибшей оказалась пенсионерка 80 лет и 9-летний ребенок. Помимо этого, пострадали еще три человека – женщина и двое детей. Об этом сообщает телеканал 360. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, причиной падения дерева стал сильный ветер. Как сообщает “Царьград”, возбуждено уголовное дело.