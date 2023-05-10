 

DT – «демонстрация солидарности» — Лиз Трасс посетит с визитом Тайвань

10.05.2023, 7:09, Новости дня
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Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс намерена встретиться с представителями руководства Тайваня в ходе визита на остров на следующей неделе, передаёт The Daily Telegraph. По словам Трасс, визит станет возможностью «продемонстрировать солидарность с тайваньским народом перед лицом всё более агрессивного поведения и риторики» Китая.


AP

На следующей неделе бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс посетит с визитом Тайвань, для того чтобы выразить «солидарность» с жителями острова, пишет The Daily Telegraph. Как ожидается, в ходе визита Трасс выступит с программной речью и встретится с высокопоставленными членами тайваньского правительства. 

Объявляя о предстоящем визите, британский политик назвала Тайвань «маяком свободы и демократии». «Я с нетерпением жду возможности лично продемонстрировать солидарность с тайваньским народом перед лицом всё более агрессивного поведения и риторики режима в Пекине», — добавила Трасс.

Как отмечает издание, визит, вероятно, вызовет недовольство Китая, который в прошлом году ответил масштабной демонстрацией военной силы на визит на остров бывшего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

За время своего пребывания у власти Трасс неоднократно предупреждала об угрозе в адрес Великобритании со стороны Китая. Ожидалось, что её правительство будет проводить более жёсткую политику в отношении Поднебесной. Однако этим планам не удалось осуществиться, Трасс покинула пост премьер-министра всего через 44 дня.

Её преемник на посту Риши Сунак в ходе своей предвыборной кампании называл Китай «самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании». Впрочем, в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Лондон остановился на формулировке «эпохальный и системный вызов» почти всем аспектам государственной политики.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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