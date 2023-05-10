 

Мнение: Реклама убивает интернет

10.05.2023, 3:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У меня на компе случился какой-то временный сбой, и я на короткий миг вдруг погрузился в реальный мир нынешнего интернета БЕЗ ЗАЩИТЫ, то есть – с неработающими блокировщиками рекламы. Слушайте! МАМА ДОРОГАЯ!! Это – настоящий экстрим; это не то что выйти в мир в разгар “эпидемии ковида” без маски. Нет, читать соцсети и смотреть Ютуб без блокировщика – вот что действительно опасно для жизни!

Реально – я никак такого не ожидал. Пока я уже несколько лет сижу и сидел себе в своем виртуальном бункере, как Путин, с надежно фильтруемой подачей контента – в мире случилось что-то страшное, и рекламодатели, я вам скажу, ПРОСТО ОХЕРЕЛИ. Эти рекламные ленты, оказывается, лезут теперь везде, со всех буквально сторон; у них ярче и крупнее шрифты, у них идиотско-кричащие цвета, дебильные картинки, и, мало того – они еще и периодически попросту вырубают твою страничку и выкидывают тебя в открытый космос, с работающим счетчиком в безвоздушном пространстве – и ты, бессильно разевая рот, как рыба, выброшенная на берег, смотришь безумную рекламу какого-нибудь Сбера, с мультяшными человечками, не в силах отвести глаза от табло, где идет обратный отсчет – когда тебе будет разрешено вернуться к тексту, который ты зачем-то читал…

Спастись, если бы у меня не было Адблокера и еще чего-то хитроумного, установленного друзьями-хакерами, от этого было бы совсем невозможно. “Развитие” рекламы в интернете идет в ту сторону, что уже сейчас собственно контент, который ты пытаешься читать, меньше и тусклее, чем то, что тебе подсовывают. Читать интернет, оказывается, просто ФИЗИЧЕСКИ неприятно, от этого мельтешения и рывков устаешь, как будто пытаешься читать на дискотеке при свете стробоскопа. Это какой-то кошмар. После ТАКОГО интернета как-то хочется… включить телевизор – его рекламные паузы выглядят почти скромными и родными после этого беспредела.

Я вот думаю: а когда все адблокеры запретят наконец – что тогда делать? Я ведь в таком дурдоме существовать не смогу, ну его нафиг… Я лучше книги стану читать и на машинке печатать.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / Почему волосы секутся и что с этим делать. Домашние средства и способы ухода за ними

14.01.21 / Мужчина вколол себе в вену галлюциногенные грибы, а они проросли у него внутри

28.12.20 / Многие молодые китайцы, в поисках ответов на волнующие их вопросы, обращаются к «Избранным произведениям Мао Цзэдуна»

23.04.22 / Деградация личной жизни – Личное мнение

18.01.23 / Скотт Хортон – США не нужны переговоры, поэтому они стремятся затянуть конфликт и накаляют ситуацию

18.02.22 / Мнение: Послание

02.08.21 / Россия готова предоставить политическое убежище Кристине Тимановской

04.11.21 / Диетолог Людмила Микитюк назвала наиболее полезные для человека сухофрукты

14.11.22 / Мнение: Москва перетирает с ЦРУ: второй раунд переговоров

02.04.23 / Беременная Рианна показала забавное видео с участием своего маленького сына от A$AP Rocky

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика