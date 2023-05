Башмаки на вырост

В Великобритании коронован король Карл III. Тысячелетний ритуал был обновлен с учетом эпохи.

«Есть английская присказка: «эти ботинки слишком велики» (you have some big shoes to fill), — рассказывает Пол, молодой администратор сельского клуба по игре в крикет в связи с коронацией короля Карла III. — Если ты приходишь на место человека, который делал какую-то работу очень хорошо, будет вежливо упомянуть, что, мол, будет непросто выполнить работу так же хорошо. Ее Величество была слишком хороша в своем деле. У Его Величества ботинки сильно на вырост. Надеюсь, он справится, в конце концов, никто не учился делу дольше, чем он».

Пол не спешит наладить большой телевизор клуба в ожидании трансляции коронации, и его никто не торопит. Медиа-экзальтация в преддверии церемонии, похоже, не достигла своих целей. Шесть из десяти британцев говорят, что их мало или совсем не волнует это событие. Почти 2/3 считают, что активность брендов вокруг этого события больше связана с попыткой поддержать собственный положительный имидж компании, чем с искренним желанием выразить уважение королю.

Надо признать, что прошлый год, на который выпало сначала длительное празднование платинового юбилея Елизаветы II, а затем ее уход, искренняя и глубокая национальная скорбь, кажется, надолго утолил голод нации по торжественным церемониям. Даже таким, как эта, которой тысяча пятьдесят лет. Накануне коронации в небольшой деревушке на юге страны историк и популяризатор Дэвид Старки устраивает лекцию о «неустойчивом сочетании двух противоречивых элементов коронации — договоре и помазании». На платную лекцию в 20 фунтов съехалось 250 любопытствующих, которые вежливо слушали исторические байки, но спрашивали прежде всего о переменах и о том, что из этого выйдет.

Многие говорят, новый глава британского государства хочет сделать монархию более современной, доступной, перспективной и инклюзивной.

Украшенные драгоценными камнями мечи, золотые кареты, держава и скипетр, мантии и тиары, миро с Масличной горы в Иерусалиме — все то, что две тысячи гостей Вестминстерского аббатства и миллионы зрителей по всему миру наблюдали в Лондоне 6 мая, кажется, не самый подходящий фон для внедрения новшеств? Или наоборот?

Посмотрим, в чем состоят ритуальные новшества, залог перемен и, возможно, путеводитель по грядущему царствованию.

Современная древность

Служба началась с того, что один из самых юных прихожан (14-летний хорист Самюэль Страхан) приветствовал короля такими словами:

«Ваше Величество, как дети царства Божия, мы приветствуем вас во имя Царя царей».

Sky news объясняла, что так иногда поощряют смирение епископов во время их посвящения. Никогда раньше это не применялось к государю.

Впервые в истории в коронации приняли участие епископы-женщины:

дама Сара Маллалли, бывшая медсестра, которая является епископом Лондона с 2018 года, епископ Челмсфорда Гули Фрэнсис-Дехкани и епископ Дувра Роуз Хадсон-Уилкин. (Церковь Англии разрешила женщинам становится епископами с 2014 года, Сара Маллалли стала первой.)

Сама служба, конечно же, христианская, проходит вокруг причастия, которое принимают король и королева, но Карл — давний представитель идеи, что современный король должен быть защитником веры в принципе, а не христианской только (см. сноску 1). Компромисс был найден. Архиепископ Кентерберийский признал наличие в Великобритании многочисленных конфессий, обещав, что Англиканская церковь будет «стремиться к созданию условий, в которых люди всех вероисповеданий могут жить свободно». Представители других конфессий поднесли королю коронационные регалии (браслеты, мантию, кольцо и перчатку), а затем впервые в истории благословили его правление. Их приветствия не были слышны: из солидарности с раввином, соблюдающим предписания Шаббата (был субботний день), запрещающие использование электротехники, остальным также отключили микрофон.

Акцент был сделан на любящем служении, а не на величественном правлении. Например, на приветствие мальчика из капеллы король ответил текстом, ранее в церемонии не использовавшимся:

«Во имя Его и по Его примеру я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы самому послужить» (ср. Мф. 20, 28).

В разъяснениях церкви подчеркивалось, что государственный меч раньше предлагался государю «для устрашения и наказания злодеев», а нынче пришел позолоченный меч для «противостояния злу и защиты добра».

Наконец общественности впервые была предложена активная роль в церемонии: принести клятву верности королю. Веками это было уделом знати. Теперь к ритуалу пригласили всех желающих, включая зрителей. Заранее объявленное новшество вызвало споры: «Диссонанс и потенциально глухота», — написала Анна Уайтлок, эксперт по монархии в Лондонском университете. «Они хотят, чтобы люди дали клятву хранить верность королю, его наследникам и преемникам?! Они хоть как-то связаны с современным миром?» — возмущается Андрю Скотт из Лондона. «Ради всего святого, это просто традиция и часть церемонии! — возражает ему Сара Р. из Ридинга. — Мы живем в королевстве, и у нас есть король. Не хотите присягать — не надо! Головы вам не отрубят, бой не стоит энергии».

Да «боев» и не было. Кажется, чаша нетерпимости была до капли выпита британцами в битвах вокруг Брексита. Процедура прошла в духе мирного сосуществования торжества и волнения со стороны роялистов и безразличия со стороны многих других. Правда, несколько десятков республиканцев, готовивших протест, были задержаны, несмотря на договоренности с полицией. Но это тема новенького закона, расширяющего полномочия полиции и претензии к консерваторам. «Это полностью противоречит британским ценностям, о которых мы сегодня будем много слышать. Вот что происходит, когда полиция руководствуется политическими соображениями. Это будет иметь неприятные последствия», — предсказывает один из неформальных левых лидеров.

Полная информация о службе в Вестминстерском аббатстве была заранее опубликована. Авторы многообещающих изменений и состав коронационного комитета пока не известны, кроме, собственно, Его Величества. Нет сомнений, что все сигналы и тенденции, посланные коронацией, будут интерпретироваться и отслеживаться прессой и обществом.

Экономная роскошь

С самого утра дня коронации шел дождь, но облака не разгоняли — король давний сторонник экологических решений. Говорят, даже именные приглашения были напечатаны на бумаге со штампиком: recycled («переработанная»).

Гостей на церемонии было в 4 раза меньше, чем в 1953 году, при этом каждый пятый — работник благотворительных организаций или волонтер — отражение монархии «служения» последних десятилетий.

Пресса однозначно оценивает уменьшенную коронацию как предвестника уменьшенной монархии с сокращенным ядром рабочих членов, которое Карл уже произвел.

Подданные получили дополнительный выходной день. Супермаркеты отметили повышенные продажи флагов и флажков, английского игристого и вообще всего, что нужно для праздничного приема друзей и родных. В воскресенье соседи и общины по всей Великобритании приглашены разделить еду и веселье вместе на Коронационных больших обедах — на уличных вечеринках. Британцы с удовольствием принимают в них участие. Их устраивают, чтобы отметить особые события, но прежде всего — чтобы познакомиться и пообщаться с соседями, преодолеть одиночество, отчуждение, недоверие. (В прошлом году «платиновая» вечеринка между Стритли и Горингом, деревнями на противоположенных сторонах Темзы, протянулась на 1 километр и претендует на место в Книге рекордов Гинесса.) Для их проведения обычно не требуется разрешения полиции, но оно поможет грамотно перекрыть движение. The Times сообщала, что накануне коронации общее число заявок на уличные вечеринки и другие мероприятия достигло почти 4000.

Многие раздражены роскошью мероприятия во время серьезного кризиса стоимости жизни. Но эксперты считают, что коронационные выходные должны дать приличный толчок экономике. Согласно одному из исследований, 29 млн человек — более половины взрослого населения — посетят ресторан, паб или бар в праздничные выходные. Гостиничный бизнес ожидает высокого спроса: число запросов на международные рейсы в Лондон на выходные выросло на 60 процентов по сравнению с той же неделей прошлого года, а на международные отели более чем на 80.

Знатоки утверждают, что король собирается рассмотреть возможность открыть королевские финансы для более тщательного общественного контроля. Недавно он предложил перенаправить многомиллиардный доход от аренды морских ветряных электростанций на землях короны на «широкое общественное благо». Деловая The Financial Times сухо оценивает идею просто как «благоразумную». Корона потеряет, а народ приобретет на этом 8,8 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия.

Аварийный тормоз Королевства

Принято считать, что английские короли царствуют, но не правят. Однако некоторые важнейшие полномочия технически по-прежнему принадлежат короне, включая право объявлять войну, заключать договоры и приостанавливать работу парламента. Согласно Конвенции, эти полномочия осуществляются «по совету премьер-министра», но теоретически совет может быть не принят. Существует целый набор обстоятельств, при которых монарх может отклонить совет премьера. «Корона выступала в качестве предохранителя, аварийного тормоза», — пишет профессор Лондонского института королевы Марии Роберт Сондерс.

По мере того как Британия превращалась из «конституционной» в «церемониальную» монархию, становилось все менее вероятным, что монарх действительно воспользуется своими правами.

Приоритетом для дворца стало ограждение монарха от «политических разногласий», а не защита системы от политических злоупотреблений.

Рассказывают, что летом 2022 года загнанный в угол премьер-министр Борис Джонсон собирался потребовать карательного роспуска парламента и проведения всеобщих выборов. Ходили слухи, что, если бы это случилось, королева оказалась бы временно «недоступна». Как это ни чудно звучит, но Джонсон, говорят, не смог бы до нее дозвониться.

Все это важно потому, что странным образом коронационные торжества начались на следующий день после того, как в Англии подвели итоги местных выборов. Они принесли правящей партии большие потери. Результаты указывают, что консерваторы потеряют власть на следующих всеобщих выборах, которые пройдут в будущем году. Лейбористы обогнали тори в качестве крупнейшей партии местных органов власти. Не совсем ясно, однако, смогут ли лейбористы сформировать правительство с общим большинством голосов. Эксперты ожидают появление «подвешенного» парламента, когда для создания правительства большинства необходимы коалиции. Тем важнее будет роль короля.

Государство веками формировалось в столкновениях между короной и парламентом, начиная с баронов, навязавших королю Иоанну «Магна Карту» в 1215 году, и вплоть до викторианцев, почитавших свою королеву, но установивших у Вестминстера памятник Оливеру Кромвелю. Противостояние — в прошлом, новая глава монархии пишется, похоже, с пониманием значения «мягкой силы».

«Страна находится в комнате ожидания», — цитирует The New York Times британского историка Саймона Шаму.

Евгения Диллендорф,

соб. корр. «Новой газеты» в Великобритании

—