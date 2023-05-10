Сначала успокоить, а затем исправить оттенок: как правильно наносить макияж на загоревшее лицо

Летом все мы проводим больше времени на свежем воздухе. Многие берут с собой несколько бутербродов и полотенец и отравляются на пляж. Или это могут быть музыкальные фестивали под открытым небом, ярмарочные аттракционы и другие мероприятия подобного рода. Это очень весело, за исключением одного – солнечных ожогов.

О проблеме солнечных ожогов

Солнечные ожоги могут проявиться у абсолютно любого человека, независимо от цвета, типа или текстуры кожи. Согласно статистическим данным, каждый третий человек ежегодно страдает от солнечных ожогов. Во избежание этой проблемы старайтесь не загорать намеренно хотя бы каждый день. Меланин — это кожный пигмент, который защищает ее от повреждений, вызванных солнцем. Он делает незащищенную, подверженную воздействию солнца кожу темнее. У некоторых людей больше меланина. Поэтому их кожа имеет тенденцию становиться темнее или загорать, в то время как другие обгорают на солнце. Но оба варианта являются признаками клеточного повреждения кожи.

Если вы любите проводить много времени, принимая солнечные ванны, позаботьтесь о солнцезащитном креме с SPF 30 или выше. Данное средство рекомендуется обновлять каждые два часа, особенно если вы купаетесь в бассейне или море. Если вы начинаете замечать первые признаки ожога, не все еще потеряно. Прежде всего сосредоточьтесь на последующем уходе. И только после этого можно побеспокоиться о макияже.

Успокойте кожу

Солнечные ожоги могут привести к серьезным последствиям, а также к морщинам. Кроме того, они доставляют дискомфорт, а иногда и сильно болезненны. После получения солнечного ожога нужно позаботиться об успокоении кожи. Все, что касается ее, будь то одежда или вода в душе, должно быть прохладным, а не теплым. Пока ваша кожа заживает, оставайтесь в помещении или под зонтиком. Некоторые домашние средства могут творить чудеса и способны купировать болевой дискомфорт.

Для начала нанесите на лицо чистый гель алоэ вера без запаха, аккуратно втирая его в ожог. В течение первых нескольких часов жжения безрецептурные противовоспалительные средства, такие как аспирин, также помогут охладить кожу и предотвратить будущие отеки и волдыри.

Кроме того, специалисты рекомендуют использовать прохладный компресс на лицо, но важно следить, чтобы лед не касался кожи напрямую. Некоторые дерматологи даже советуют молочные компрессы. Антиоксиданты в молочных продуктах помогут при воспалении, а молочная кислота обладает отшелушивающими свойствами.

Уход за кожей перед макияжем обязателен

После успешного успокоения лица о макияже думать еще рано, ведь он может усугубить сильный солнечный ожог. Если вы хотите, чтобы ваша кожа зажила быстро, сосредоточьтесь на продуктах, которые успокаивают и борются с повреждениями.

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Однако, если вы направляетесь на мероприятие, где макияж обязателен, создайте защитный барьер между косметическим средством и солнечным ожогом. Многочисленные исследования показывают, что увлажненная кожа заживает быстрее. Ищите увлажняющие продукты, богатые витаминами С, Е и керамидами, которые могут помочь восстановить кожный барьер и снять раздражение. А гиалуроновая кислота способствует удержанию влаги.

Как правило, на этом этапе нельзя использовать ароматизированные и чрезмерно отшелушивающие продукты. Если у вас поднялась температура, головная боль или появились волдыри, лучше всего обратиться к дерматологу. Самое главное, всегда завершайте процедуру ухода за кожей щедрым слоем солнцезащитного крема.

Коррекция цвета

После увлажнения следует заняться коррекция цвета кожи перед нанесением основы или консилера. Речь идет не о том, чтобы использовать тонну косметики, дабы скрыть ожоги, ведь тяжелая основа может выглядеть как маска, особенно летом, а о том, чтобы противодействовать покраснениям. Для начала красноту лучше всего замаскировать корректором зеленого цвета.

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В качестве альтернативы, если ваш ожог оставил после себя гиперпигментацию холодного тона или темные пятна находятся в процессе заживления, корректор оранжевого тона сделает свое дело. Если вы используете правильный корректор цвета, вы можете вообще отказаться от тонального крема.

Пересмотрите свои косметические продукты

Хотя тяжелые кремовые продукты с полным покрытием могут показаться естественным решением, особенно для серьезных солнечных ожогов, они на самом деле могут заставить кожу выглядеть липкой и даже начать шелушиться. Вместо этого выбирайте легкие основы и консилеры на минеральной основе. Когда у вас солнечный ожог, чем меньше химикатов, тем лучше. Минеральная пудра будет хорошим выбором, потому что она легче, чем жидкая или кремовая текстура, и все же может обеспечить хорошее покрытие, в зависимости от бренда.

Качественный продукт всегда отлично выровняет тон, а также обеспечит защиту от солнца. Важно наносить минеральную пудру очень аккуратно. С этой целью можно использовать специальный влажный спонж для макияжа. Однако некоторые продукты также можно растушевывать просто пальцами. Завершите процедуру ухода увлажняющим фиксирующим спреем. Помните, что не следует ковырять ожог или пытаться удалить кожу в этой области, как бы этого ни хотелось. Макияж может быть отличным решением, но время — лучший лекарь.

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Загар в тренде

Если вы буквально вынуждены ежедневно много времени проводить на солнце, утешайтесь тем фактом, что загар сегодня в тренде. Румянец на загорелой коже сейчас очень популярен. Все дело в том, что современные тенденции в макияже уходят от чрезмерного к свежему и естественному. Раскрасневшийся как яблоко на щеке румянец выглядит совсем юношеским, игривым и напоминает о долгом дне на пляже. Такого эффекта проще всего достичь с кремовыми румянами, но реальный солнечный ожог создаст естественный, хотя и болезненный результат.

Используйте тонированный солнцезащитный крем или увлажняющий крем с минимальным покрытием, позволяя загоревшему лицу сиять под ним. Добавьте объема блестящим хайлайтером на скулы, кончик носа и уголки глаз. В таком образе вы будете выглядеть великолепно, хоть и после настоящего солнечного ожога.