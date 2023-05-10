Мнение: День победы без украинцев

По этому дню победы у меня только один вопрос: покажут сегодня по телевизору “В бой идут одни старики”? Или в РФ продолжат старательно делать вид, что СССР воевал с Германией без Украины и без украинцев? Во всяком случае, Путин уже в своих поздравлениях сумел НЕ поздравить “народы Грузии и Украины”, чего раньше не делал.