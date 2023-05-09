Льняные, кожаные, с принтом: актуальные шорты лета-2023, идеальные для дам за 50

Лето уже не за горами, и многие из представительниц прекрасного пола уже задумываются о том, что они будут носить в жаркую погоду. Непременным атрибутом теплого времени года являются шорты. Вот какие модели, по мнению стилистов, будут актуальны летом 2023-го и идеально подойдут дамам за 50.

Дамам за 50 не стоит оставаться в стороне

Многие женщины старше 50 лет отказываются от шорт. Однако стилисты считают такой подход в корне неправильным. Ведь дамы же показывают свои ноги, когда ходят в платьях. А значит, и шорты им не противопоказаны. Здесь главное – подобрать подходящую именно вам модель, соответствующую вашему телосложению. Вот некоторые из вариантов, среди которых вы можете найти те, что вдохновят вас на ношение этой удобной одежды для жаркого лета.

Играйте с узорами и принтами

Хотите верьте, хотите нет, но шорты с рисунком – отличный вариант для женщин старшего возраста, так как они отвлекают внимание от ваших уже не таких сказочных ног. Сочетайте шорты с принтом с однотонным топом и кроссовками. Только убедитесь, что принт или узор визуально не увеличивает вас в размерах. Тогда лучше выбрать однотонный вариант.

Стильный наряд с шортами-бермудами

Шорты-бермуды – отличный вариант для женщин старше 50 лет, так как они имеют большую длину, чем множество других моделей. Они очень удобные и практичные, потому что их можно сочетать и с повседневными, и с нарядными вещами в зависимости от ситуации. Лучше выбирать бермуды черного, белого цвета или пастельных тонов и носить их с ярким верхом, в том числе и с рисунком.

Шорты с высокой посадкой

Такая модель придаст вашей фигуре стройности, так как подчеркнет талию и визуально удлинит ноги. Чтобы усилить эффект, выберите модель с завязывающимся поясом и дополните ее топом, чтобы создать элегантный образ. А если вы хотите выглядеть более непринужденно, снимите пояс и наденьте простую футболку, кроссовки и соломенную шляпу.

Элегантный наряд с льняными шортами и жакетом

Лен будет очень модным материалом в предстоящем летнем сезоне, поэтому надеть шорты из него будет хорошей идеей. При этом модель должна быть сколь элегантной, столь же и удобной, а для этого она должна быть на резинке. Для того чтобы выглядеть шикарно, добавьте льняной жакет в стиле Шанель и завершите образ сандалиями на плоской подошве и эффектным украшением.

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Удлиненные джинсовые шорты

Джинсовые шорты универсальны, их можно носить практически с любым верхом. Например, с белой футболкой или с яркой блузкой. Лучше, конечно, выбирать удлиненную модель, чтобы чувствовать больше уверенности в себе. Всегда старайтесь покупать джинсовые шорты с высоким содержанием хлопка, так как они прочные, удобные и прослужат дольше. Добавьте в свой наряд красивые украшения высокого качества.

Шорты в стиле чинос

Шорты чинос выполнены из хлопка или льна. Они удобны, универсальны и в то же время шикарны. Они уже много лет являются модным предметом одежды, неподвластным времени. С их помощью вы сможете освежить свой летний гардероб, если хотите создать повседневный, но в то же время стильный наряд, который можно носить по разным поводам.

Кожаные шорты, чтобы быть в тренде

Кожаные шорты в этом сезоне актуальны как никогда. Однако в большинстве случаев их лучше носить, когда солнце уже зайдет за горизонт, потому что под его палящими лучами в них будет все-таки жарковато. К кожаным шортам подойдет шелковая рубашка, жакет, боди или топ. В них можно отправиться на прогулку или в ресторан.

Шорты для офиса

Если кто-то думает, что в офис лучше надевать только классические брюки, а шортам там места нет, то ошибается. Потому что существует такой вариант, как шорты в брючном стиле. Выбрав консервативный фасон с длиной, доходящей до колена, вы тем самым не нарушите дресс-код и при этом будете выглядеть аккуратно и очень стильно.