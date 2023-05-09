Мнение: КАК Я РАБОТАЛ НА ПУТИНА-15

Продолжение моего ЖЖ-сериала про выборы в 2012 году. Начало см. здесь.

(Предыдущая глава – «Социологические мучения»)

Глава 14. Игры в «поддавки» («Оппозиция Его Величества»)

Вы, конечно, спросите – а что ж, мол, оппозиция? Много ли пришлось срывать чужих листовок, ловить агитаторов, разгонять оппозиционные митинги и встречи с их кандидатами? И тут я вас разочарую: с подобного рода романтикой было совсем как-то туго. Можно даже сказать вполне откровенно – в том, что касается предвыборной борьбы кандидатов и их программ, на протяжении всей кампании в нашем городке стояла оглушительная ТИШИНА.

И дело было не в том, что местная власть и местное отделение избирательного штаба Путина (что, впрочем, если разобраться, было разными названиями одного и того же) как-то особенно злостно «душили» представителей соперников Путина на выборах. Все обстояло печальней – никаких «представителей» оппозиционных Путину кандидатов в городе просто не было. Ни из числа горожан, ни из числа заезжих эмиссаров.

Можно было бы предположить простое объяснение феномену: мол, у нас тут глухая провинция, день скачи – не доскачешь, «медвежий угол», и вот поэтому никакие эмиссары из далекой Москвы до нас в принципе добрести никак не могли – погибали по дороге. Объяснение обидное для моих «оборонщиков»: и до Москвы от нас не так уж далеко (ночь на поезде), и область вполне себе густонаселенная, и сам городок хоть мал, да удал, со столицами привык себя равнять… А главное, что объяснение не только обидное, но и просто неверное: ведь буквально только что, в декабре, закончилась думская кампания – и контраст, конечно, получался разительный!

На думских выборах у нас в городке была хоть и вяленькая, но все ж полноценная предвыборная борьба: по квартирам пару раз прошлись не только ЕР-овские агитаторы, но и коммунистические, и даже – да-да! – от «Справедливой России»; по почтовым ящикам кто-то раскладывал прокламации и листовки от ЛДПР. Да что прокламации – сам Жириновский приезжал! Собственной персоной, разбрасывал, по обыкновению, пятисотрублевки в толпу. И Миронов побывал; ненадолго, правда, заскакивал, буквально на пару минут (некоторые горожане даже обиделись, сочли пренебрежением) – но ведь был же! И плакаты по подъездам висели!

А тут – как отрезало. Чудеса! Не то что лично б приехать – сделали бы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ! Плакатик. Листовочку. Ни шиша.

А ведь было, кроме Путина, еще 4 кандидата. (В США, вон, всего двое, а каждые 4 года такой шурум-бурум устраивают – вся Америка ходуном ходит).

В январе к компании давно привычных России клоунов присоединился Прохоров – но веселее кампания от этого не стала. Один Путин, с неумолимостью древнего принтера, каждую неделю выкладывал «предвыборные статьи» в разные газеты – одну страннее другой. Больше ничего не происходило.

Некоторое исключение составили лишь коммунисты со своим Зюгановым. В городок неведомыми путями завезли несколько пачек «газеты «Правда» – то есть не газеты, конечно, а предвыборной листовки кандидата Зюганова, оформленной как давно отобранная у комми и сгинувшая в небытии «главная газета СССР». Несколько стариков и старушек раскидали их по ящикам – и это, собственно, было всё. Весь ответ Чемберлену от всей «четверки оппонентов».

Мне принесли для ознакомления экземплярчик новоявленной «Правды», с намеком, мол, «если это опасно, то можем дальнейшее распространение… того-с… пресечь». «Правду» я просмотрел: трескучие лозунги, какие-то дикие реверансы в сторону нацизма (мол, «в Центральной России в исконно-русских землях, на малой родине Геннадия Андреевича… Лидер КПРФ представил русскую альтернативу политике Путина-Медведева» – это дословная цитата). И при этом – ну ни одного по-настоящему «вкусного», прикольного лозунга или обещания – из тех, что могли бы обсудить меж собой мужики в бане или кумушки на кухне. Едва ли это было случайно; я, конечно, попросил ни в чем старичкам и старушкам не мешать – пусть распространяют что хотят.

От остальных и этого не было. Может быть, их полиграфпродукцию перехватывали на границах области? Возможно, но, мне кажется, это делалось еще раньше – в Москве. Прямо на стадии мысли: только подумывал «оппозиционный» кандидат, что надо бы что-то напечатать для регионов – и ему сразу встречная мысль: нельзя!

Ходили слухи, что Миронову полностью перекрыли финансирование, и он поэтому сидел в Москве как пришитый. А вот Жириновский, похоже, не покладая рук трудился над снижением собственного рейтинга – чему я был, конечно, только рад: я ведь вам уже показывал расклады, что было не до сантиментов: любой голос «на сторону», неважно за кого, даже за верного Жирика, отнимался от НацЛидера. Самый сильный ход был у Жириновского, когда он назвал всех жителей Урала дураками по телевизору; я очень ждал, чтобы он сказал то же самое и про жителей Поволжья, но, к сожалению, не дождался.

Впрочем, устроенное им в «предвыборном ролике» долгое и публичное избиение (хлестал кнутом) несчастного ослика (под которым, к тому же, подразумевалась не кто-нибудь, а Россия) тоже сработало на славу. На встречах потом сердобольные бабушки донимали меня вопросами «зачем он мучил животное?» практически до конца кампании. В общем, как все мы помним, в итоге несравненный Жирик сумел набрать даже меньше Прохорова, и это был, несомненно, его огромный успех. Хотя Миронова, увы, ему догнать не удалось. Миронов и победил в негласном соревновании – меньше его набрать не удалось никому.

Прохоров же со своими 8% выступил хуже всех – то есть, как обычно, облажался (что, в общем, стало его фирменным стилем в политике). Впрочем, ему и было сложнее всего НЕ набирать голоса – против него играла «новизна лица», которая автоматически побуждала недовольных «этим цирком с надоевшими клоунами» выбирать прежде всего именно его. Он, впрочем, тоже старался, как мог – упорно до конца кампании не развеивал слухи о своей нетрадиционной ориентации, так и не обозначил рядом с собой ни одной женщины (тем самым буквально заставляя думать о себе то ли как об убежденном бобыле, то ли как о педофиле), ну и смелое назначение главой своего избирательного штаба известного гея тоже, конечно, чего-то стоило. Однако сказалась неопытность – старый лис Жириновский все равно облапошил наивного олигарха и в последний момент вытолкнул-таки его на третье место.

Болванить «оппозицию», самозабвенно играющую с нами в поддавки, было бы, конечно, легко и весело – если бы не один феномен, знакомый каждому практикующему политтехнологу: бывает так, что даже самые успешные «негативные» кампании в отношении соперников не спасают «твоего» кандидата! Вроде бы ты растираешь оппонентов в пух и прах, доказываешь избирателю их полную ничтожность, одного за другим мешаешь с дерьмом – а голоса «утекают» от одних, но никак, ни за что не «притекают» куда надо, то есть к твоему клиенту.

Так бывает, когда нашего, основного кандидата, избиратель по каким-то причинам просто на дух не переносит. Во многом, увы, это был именно наш случай.

И в этом проявлялась вся суть кампании 2012 года: конечно же, это не была борьба конкретных кандидатов между собой. Это была в чистом виде борьба одного-единственного кандидата против избирателя. Совместными усилиями избирателя кое-как скрутили…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ