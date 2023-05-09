Не дали возложить цветы в День Победы – посла России в Польше не пустили к мемориалу в Варшаве

В День Победы на кладбище советских воинов в Варшаве посла РФ в Польше Сергея Андреева не пустили к мемориалу. Украинские активисты перегородили ему дорогу. Одновременно на кладбище были и те поляки, которые пришли возложить цветы освободителям и заявили, что соседи — Польша и РФ — должны жить в мире, а в украинский конфликт не стоит вмешиваться, пишет Wirtualna Polska.



АР

Сегодня, в День Победы, на кладбище советских воинов в Варшаве украинские активисты ожидали посла РФ Сергея Андреева, чтобы возложить цветы к мемориалу. Они подготовили для дипломата специальную выставку из украинских флагов и имён погибших украинцев. «Если он так хочет возложить цветы, пусть идёт через кровь», — призывали они. «Антиукраинская провокация» также не заставила себя ждать. Трое мужчин начали кричать «валите на Украину», «в окоп на Бахмут, как пушечное мясо», «дикари понаехали в Польшу, валите к себе». Их отвела в сторону полиция, которой они объяснили, что пришли отдать дань уважения «освободителям Польши». Затем их отпустили, пишет Wirtualna Polska.

На кладбище было многолюдно, выделялись две группы поляков. Одна выступала против украинского конфликта и подвергала критике увековечение памяти советских воинов, обвиняя их в совершении многочисленных преступлений в Польше. Вторая, в свою очередь, утверждала, что хочет почтить память только «освободителей». Одновременно они указали на то, что украинцы — это нация, которая существует всего 20 лет, и заявили, что западная часть этой страны должна быть в границах Польши, а восточная — в границах России. Были слышны и лозунги о том, что конфликт на востоке — «не наша война». Бывший министр сельского хозяйства Польши Габриэль Яновский также разделяет это мнение.

«Я выступаю за то, чтобы соседи жили хорошо друг с другом», — заявил один из тех, кто возлагал цветы. «В Катыни «еврейское НКВД» убивало русских», — подчёркивал второй.

В результате российского посла окружили украинцы и журналисты. Ему не позволили подойти к мемориалу, поэтому посол отступил, сел в машину и уехал. Сергей Андреев заявил российским СМИ, что этот эпизод не вывел из равновесия российских дипломатов. «Это для нас ничего не меняет. Это наш праздник. Мы отмечаем его с оптимизмом. Никакие мелкие или большие пакости нас не смутят», — констатировал Андреев. Он также рассказал, что один из польских полицейских предложил ему уехать и приехать на кладбище в другое время.

Wirtualna Polska напоминает об инциденте в День Победы в 2022 году, который произошёл уже после начала украинского конфликта, когда активисты облили российского посла красной краской.

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