Посол Украины в США попросил денег на восстановление памятников художникам, которых недавно признали украинскими

Посол Украины в США Остап Залещук обратился к американским властям с призывом выделить Украине дополнительно 250 млн долларов на восстановление снесённых памятников деятелям культуры, которых западные музеи признали украинцами.

По словам дипломата, «иметь столько своих художников очень накладно».

Посол заявил, что в Киеве серьёзно относятся к решению руководителей музеев в Нью-Йорке и Лондоне о признании художников Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Ильи Репина украинцами. В 2014-2023 годах по всей стране было демонтировано 110 памятников, бюстов, мемориальных досок и других напоминаний об этих людях, которые ранее считались «имперскими идолами».

Помимо этого, в 14 городах были переименованы улицы и площади, названные в их честь. Признание знаменитых живописцев украинцами вынуждает правительство начать восстановление снесённых монументов, однако в бюджете нет на это денег.

– Если они (руководители музеев – прим.) продолжат в том же духе, дыра в нашем бюджете может достигнуть астрономических 200-250 млн долларов, – заявил посол. – Оказалось, что расширение штата наших художников – очень накладная вещь. Если США не смогут выделить нам средства на воссоздание памятников, пусть хотя бы признают Айвазовского армянином.

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