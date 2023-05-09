Проволока вместо резинки: новый тренд укладки волос становится популярным. Как его повторить

Лето не за горами, а это значит, что пришло время задуматься о том, какую прическу выбрать, чтобы приподнять волосы над шеей, спасаясь таким образом от жары. Каждый год стилисты предлагают те или иные варианты укладки волос, помогающие в этом, и прилагающихся к ним аксессуаров.

Одной из тенденций лета 2023 года является ношение банданы. Хотя с помощью нее и можно создать эффектный образ, но для этого нужно очень постараться. И если вам не хочется долго возиться с банданой, но вы ищете интересный, оригинальный способ украсить прическу, то можете попробовать новейший тренд предстоящего летнего сезона, которым является хвостик с проволокой вместо резинки.

Новый модный тренд в прическах

Как сообщает американская медиакомпания PopSugar, хвостики с проволокой были важным элементом в прическах манекенщиц на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке.

Контент, предлагаемый PopSugar, ориентирован на представительниц прекрасного пола в возрасте 18-34 лет и рассказывает о моде, красоте, воспитании детей, питании, фитнесе. Так почему же модницам наступающим летом не воспользоваться этой оригинальной идеей, набирающей популярность во всем мире?

Ничего сложного нет

Стилисты указывают на то, что способов уложить хвост с проволокой существует большое количество. Как пишет тот же PopSugar, эти способы не так уж замысловаты, как это может показаться на первый взгляд. На самом деле они довольно просты, чтобы их мог применить каждый желающий и тем самым создать привлекательный, стильный образ.

Здесь есть два варианта. Первый – использовать проволоку в качестве резинки для волос, второй – наматывать проволоку поверх резинки, если чувствуете, что вашим волосам может потребоваться дополнительная поддержка.

Теперь, когда вы узнали, что прическу с проволокой создать очень просто, вам нужно решить, какую именно укладку вы выберете. К счастью, существует множество способов, которыми вы можете уложить волосы, применив проволоку.

Как воссоздать образ

Итак, вы решили поэкспериментировать с прической этим летом и остановились на новом тренде – укладке с проволокой. Вот о каких способах укладки в данном случае идет речь:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь “конский” хвост, полностью обвитый проволокой; завитый “конский” хвост, после того как надета проволока; “пузырчатый” хвост, когда надевается несколько проволок и волосы расправляются; коса, в которую вплетена проволока; гладкий “конский” хвост.

И этот список можно продолжать.

После того как проволока заплетена, нужно лишь легко сбрызнуть прическу лаком. Можно все те же укладки сначала сделать с применением резинки, а поверх нее уже намотать проволоку.

Как сообщают стилисты, такой способ существует уже довольно давно, но совсем недавно он вернулся в мир моды, так что попробуйте!

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Где купить проволоку для хвостика

Найти проволоку, чтобы сделать прическу в виде хвоста или косы с проволокой, не так уж сложно. Для этого нужно лишь быстро съездить в близлежащий магазин инструментов и приобрести проволоку того цвета, который нравится вам больше всего. Конечно, кому-то такой совет может показаться странным, но на самом деле здесь ничего особенного нет.

Если же такая перспектива вас по какой-то причине не устраивает, то просто зайдите в Интернет и сделайте онлайн-покупку. Во Всемирной паутине вы с легкостью сможете найти отличные варианты в кратчайший срок.

Например, в некоторых интернет-магазинах есть замечательные проволоки, обернутые кожей, которые являются дополнительным модным элементом для завершения вашего образа. А можно зайти и на веб-сайт, который сосредоточен на изделиях ручной работы, а также на различных старинных, уникальных вещичках и товарах ограниченного выпуска. Там вы можете подобрать для себя несколько действительно штучных вариантов проволочных приспособлений для хвостиков, которые заслуживают внимания.