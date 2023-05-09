 

Пугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы

09.05.2023, 16:35, Новости дня
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Алла Борисовна, одна из самых известных артисток в стране, вернулась в Москву после трагических событий, которые произошли в её жизни. Ее приезд совпал с празднованием Дня Победы. Певица посвятила этому событию пост в социальных сетях.

Её близкий друг и коллега, Валентин Юдашкин, скончался 2 мая, и на днях его провожали в последний путь. Примадонна присутствовала на похоронах, принимала соболезнования и горевала вместе с родственниками и близкими.

Многие знают, что Алла Борисовна и Юдашкин были очень близки много лет. Их дружба началась еще в то время, когда они оба только начинали свою карьеру. Их связывало не только общество в мире моды и шоу-бизнеса, но и настоящая дружба и уважение друг к другу.

Алла Пугачева долгое время находилась за границей, но ее возвращение было неизбежным. За ее отъездом, как и за уходом многих других знаменитостей, стоят события, которые раскололи общество и заставили многих знаменитых людей покинуть родину.

Примадонна не скрывала своего негативного отношения к современной России и ее гражданам. Она назвала их “рабами и холопами”, что вызвало бурю негодования среди ее поклонников и простых обывателей.

Алла Борисовна решила не принимать участия в телевизионных передачах, посвященных смерти Юдашкина, а также хранила молчание в социальных сетях. Лишь в преддверии Дня Победы певица опубликовала серию архивных фотографий.

На них еще молодая Примадонна с рыжей копной волос сидит за столом в окружении близких людей, с которыми она прошла долгий путь к славе. «Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня», – подписала снимок Алла Пугачёва.

Пользователи были растроганы постом певицы и поздравили ее с праздником. Осталась ли артистка в Москве или улетела в Израиль остаётся только догадываться. Певица старается не афишировать свои путешествия по миру и не привлекать к себе лишнее внимание.


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