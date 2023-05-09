 

Россиянин отсудил полтора миллиона рублей у пиратского сайта за слишком частую рекламу

09.05.2023, 16:13, Разное
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Житель Нижнего Новгорода отсудил у пиратского видеохостинга 1,48 млн рублей из-за большого количества рекламы на сайте. Поскольку теперь все подобные ресурсы легализованы в качестве импортозамещающих онлайн-кинотеатров, на них распространяются требования ФАС и других органов.

Истец заявлял, что слишком частые рекламные паузы во время просмотра фильма вызывали у него крайне негативные эмоции и дискомфорт, которые сначала спровоцировали вспышки гнева с уничтожением подвернувшегося под руку имущества, а затем дали начало депрессивному эпизоду.

Заявитель потребовал взыскать с пиратского сайта 5 миллионов рублей, однако суд решил ограничиться более скромной суммой. Поскольку ответчик не явился в суд и не обжаловал решение, до выплаты долгожданной компенсации остался последний шаг: судебные приставы должны будут найти жителя островов Токелау Джона Доу, на которого зарегистрирован сайт, и взыскать у него деньги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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