Заниженная талия и прозрачные ткани: главные тренды в одежде этого лета

Сейчас на улице уже достаточно тепло, именно поэтому, пришло время подобрать для себя более легкие вещи.

Этой весной и летом мы сможем увидеть множество различных тенденций, заслуживающих особого внимания, так как благодаря этим трендам можно выглядеть просто восхитительно и очень ярко.

Какими будут модные тенденции сезона весна-лета 2023 года

На подиуме в этом году были представлены самые различные тренды, которые будут в моде на протяжении всего летнего сезона.

Прошлогодняя одержимость всеми вещами цвета фуксии уступила место более мягкому, пастельному оттенку розового, а черный и кобальтово-синий станут неожиданными яркими оттенками сезона.

Различные цветочные композиции в этом сезоне пользуются огромной популярностью. Актуальными будут эффектные трехмерные узоры.

От вечерней одежды, вдохновленной будуаром до блесток и довольно крупных сумок для вечернего выхода – все это можно красиво вписать в свой гардероб.

Прозрачные ткани

Прозрачные ткани были актуальны в течение нескольких сезонов, особенно весной и летом. От накидок на платье, добавляющих нотку драматизма, поверх простого вечернего платья- комбинации, до более рискованных вещей, обнажающих нижнее белье, — это очень простой способ добавления нотки сексуальности, если хочется отказаться от более традиционных коротких нарядов и глубоких декольте.

Низкая посадка

Излюбленная многими заниженная талия 90-х годов снова в моде. Поскольку все, от джинсов до костюмов, от шорт до вечерних юбок, выглядит эффектно с низкой посадкой, то это отличное решение на лето 2023 года.

Можно сочетать штаны, шорты или юбку с заниженной талией вместе с укороченным топом, чтобы полностью обнажить живот.

Цветочные мотивы

Цветочные мотивы пользуются огромной популярностью на протяжении длительного времени. В этом году классические узоры приобретают гораздо более трехмерное изображение.

Цветочные мотивы станут отличным элементом декора для совершенно любого наряда. Такая одежда станет отличным решением, чтобы выглядеть ярко, стильно и роскошно.

Сумки для вечеринки

В этом году большой популярностью пользуются яркие и стильные аксессуары, которые помогают выглядеть действительно фантастически.

Такие сумки помогают украсить совершенно любой образ и отлично сочетаются вместе с совершенно любым нарядом.

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Синий кобальт

Фуксия, несомненно, была цветом 2022 года, но в сезоне весна-лето 2023 этот оттенок отходит на второй план, поскольку центральное место занимает пронзительный синий оттенок. Это действительно яркий и эффектный тон, который заслуживает внимания.

Прошло некоторое время с тех пор, как синий кобальт был в одной из самых модных тенденций, и его возвращение в этом году стало триумфальным.

Можно выбрать совершенно все, что хочется, от платьев до жакетов, юбок и даже ботинок. Прежде чем вернуться осенью и зимой к более темным и нейтральным тонам, стоит все же добавить в свой гардероб яркие тона.

Насыщенные и яркие блестки

В то время как сезон блесток может традиционно приходиться на декабрь, чтобы буквально блистать на праздничных вечеринках, в 2023 году стоит несколько отойти от этого правила.

Эта весна и лета являются идеальным временем для добавления небольшого блеска и привнесения в образ нотки гламура. В весенне-летнем сезоне 2023 самым настоящим трендом является мягкая и светлая цветовая палитра. Бледно-розовые, нюдовые и пастельные тона, дополненные блестками, будут самыми популярными.

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Декор с сердцем

Сердечки в этом году являются самым настоящим трендом, который стоит добавить в свой гардероб, чтобы буквально сиять и блистать. Такой элемент декора может украшать совершенно все, от беде до ног, от груди до подола наряда.

Платья, украшенные сердечками, станут идеальным вариантом для свидания. Все это по причине того, что такой наряд помогает сделать образ действительно романтичным, женственным, ярким и запоминающимся.

Бахрома

Бахрома, конечно, не является чем-то новым, но этот популярный дизайнерский акцент в в этом году мы можем видеть практически повсюду, как на одежде, так и на обуви и аксессуарах.

От манжет с бахромой, которые начинаются у локтя, до платьев, клатчей – все это является идеальным решением для каждой модной, стильной и роскошной женщины. Что бы это ни было, если в качестве декора выступает бахрома, то такая одежда будет выглядеть действительно фантастически.

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Нежные розовые тона

В этом году стоит немного отойти от цвета фуксия. Сейчас в моде абсолютно новый оттенок, который поможет нам выглядеть действительно фантастически.

В этом году преобладает более мягкий, пастельный оттенок розового цвета сахарной ваты. Это помогает сделать образ более нежным и романтичным. Независимо от того, носите ли розовый цвет с ног до головы или выбираете только лишь эффектные аксессуары, в любом случае можно добавить эту тенденцию в свой образ.

Мягкие и струящиеся наряды

В этом году достаточно большой популярностью пользуются мягкие и небрежные формы нарядов.

Свободный и струящийся костюм станет отличным решением для более прохладной погоды. Очень интересно будет смотреться наряд мягких пастельных тонов, который можно сочетать с соответствующими аксессуарами.

Отлично будут смотреться не только розовые оттенки, но также зеленые, пастельно-голубые и серые тона. Такая цветовая палитра поможет сделать образ притягательным, роскошным и ярким.

Выбирая такие наряды и аксессуары, можно сделать образ действительно восхитительным и роскошным. Самое главное добиться правильного и гармоничного сочетания.