«Вы достойны возглавлять Рейхскомиссариат Украина»: глава Еврокомиссии поздравила Зеленского с Днём Европы

По случаю празднования Дня Европы Киев посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече с президентом Украины политик похвалила Владимира Зеленского за «мужество и способность в одиночку противостоять силам зла».

«Большинство европейских политиков на вашем месте убежали бы в Штаты или Аргентину, но только вы, как Наполеон, всегда со своей армией идёте до конца, воюете до последнего украинца. Вы достойны возглавлять Рейхскомиссариат Украина», – сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь Зеленский поблагодарил высокую гостью из Европы и пообещал так же бороться с Россией, как её предки.

«Мы успешно наступаем по всему фронту. А если вы дадите нам больше денег и оружия, мы погоним врага до Тихого океана, госпожа Урсула!» – заявил украинский лидер.

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