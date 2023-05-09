 

«Вы достойны возглавлять Рейхскомиссариат Украина»: глава Еврокомиссии поздравила Зеленского с Днём Европы

09.05.2023, 15:53, Разное
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По случаю празднования Дня Европы Киев посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече с президентом Украины политик похвалила Владимира Зеленского за «мужество и способность в одиночку противостоять силам зла».

«Большинство европейских политиков на вашем месте убежали бы в Штаты или Аргентину, но только вы, как Наполеон, всегда со своей армией идёте до конца, воюете до последнего украинца. Вы достойны возглавлять Рейхскомиссариат Украина», – сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь Зеленский поблагодарил высокую гостью из Европы и пообещал так же бороться с Россией, как её предки. 

«Мы успешно наступаем по всему фронту. А если вы дадите нам больше денег и оружия, мы погоним врага до Тихого океана, госпожа Урсула!» – заявил украинский лидер. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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