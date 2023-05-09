Гуреева, эндокринолог, назвала пять продуктов, которые могут препятствовать похудению

Многие продукты содержат сахар, который является одним из основных факторов, способствующих образованию жира на животе

Сахар вызывает выброс инсулина, а это способствует накоплению жира в брюшной полости. Ограничение продуктов, которые быстро расщепляют сахар, позволяет организму использовать жировые запасы для получения энергии. Строгий кетогенный образ жизни подходит не всем. “Вы можете заменить некоторые продукты более здоровыми вариантами, не отказываясь полностью от углеводов”, – говорит Антонина Гуреева, эндокринолог МедикФорум.

Гуреева назвала пять альтернатив продуктам без сахара. Выжимание сока из фруктов – популярный способ потребления витамина С, но при этом удаляется клетчатка. Цельные фрукты – единственный способ получить все питательные вещества, необходимые для здорового микробиома.

Греческий йогурт – отличная альтернатива мороженому. Можно использовать греческий йогурт и свежие фрукты, такие как яблоки или ягоды. Он также хорош с корицей.

Орехи лучше чипсов. Не стоит удивляться тому, что картофельные чипсы вредны для здоровья. Не помогает и то, что в них много соли и насыщенных жиров. Орехи – лучший выбор, если есть желание что-то погрызть. В орехах много полезных жиров и белка, что позволяет дольше оставаться сытым.

Жирная рыба против переработанного мяса. Очевидно, что колбаса и бекон вредны для вашей талии. Вы можете нанести вред своему здоровью, употребляя слишком много обработанного мяса. Лосось, тунец или сельдь – все это альтернативы с высоким содержанием жиров.

Вместо гранолы используйте яйца. Хотя она может быть питательной, большинство сортов содержат большое количество сахара .Важно потреблять сбалансированную пищу. Яйцо, авокадо и цельнозерновая мука – лучшие варианты. Яйца являются хорошим источником белков и могут помочь регулировать аппетит.