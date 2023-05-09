Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади
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Участие в параде принял мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на мероприятии присутствовали внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, труженики фронта и тыла.
“Низкий поклон ветеранам. Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для России, для Москвы”, – написал мэр в своем телеграм-канале.
Градоначальник пожелал ветеранам бодрости духа, здоровья и долгих лет жизни.
В личном блоге мэр Москвы рассказал о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
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