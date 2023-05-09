В Берлине экоактивисты избили палками чучело диоксида углерода и облили краской шестилетнего ребёнка

В Берлине во время очередной акции протеста против глобального потепления экологические активисты избили палками чучело диоксида углерода, после чего сожгли его у здания департамента метрологии и пенсионного страхования.

Шестиметровое чучело вредоносной молекулы обошлось налогоплательщикам в 3,2 млн евро – его заказали в Китае за счёт правительственных грантов. В ходе акции его больше пяти тысяч раз ударили палками, две тысячи раз проткнули острыми предметами, а также били ногами и даже головами. Спустя два часа защитники планеты устали, облили арт-объект керосином и сожгли его.

Экологи-любители также поймали проходившего мимо шестилетнего ребёнка и облили его красной краской в знак протеста против изменения климата. Затем они разгромили остановку общественного транспорта и разошлись по домам в ожидании эффекта от своей акции. Если глобальное потепление не остановится, протесты будут повторяться – по словам активистов, они «заставят мир услышать их голоса».

—