 

День Победы

09.05.2023, 14:40, Разное
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Друзья, к 9 мая мы подготовили спецпроект «Зверье» — о животных, которые помогали людям во время войны. Сегодня вы уже можете прочитать истории:🔹о котах, которые охраняли искусство и продовольствие в музеях блокадного Ленинграда — в материале (https://novayagazeta-ru.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.ru/amp/articles/2023/05/08/pochetnye-kogti-leningrada) Нины Петляновой.🔹О вкладе тувинских и монгольских лошадей в победу над фашизмом пишет (https://novayagazeta-ru.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.ru/amp/articles/2023/05/08/istoriia-i-loshadi) Алексей Тарасов.🔹18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.О гиппопотаме Гансе, который пережил Вторую мировую войну и стал символом зоопарка в Калининграде рассказывает (https://novayagazeta-ru.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.ru/amp/articles/2023/05/08/tolstokozhii-gans) Ирина Тумакова.Мы продолжим рассказывать истории о животных, которые помогали людям во время войны — анонсы текстов будут в нашем канале, не пропустите!Все истории собраны в четвертом номере Той самой «Новой газеты»!Чтобы получать номер, вы можете стать нашим соучастником 👉 https://supportnovaya.club/или подписаться на рассылку «Конверт» 👉 https://novayagazeta.info/subscribe

Источник: Новая газета


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