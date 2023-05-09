Мы сейчас ковыряемся в носу потому что у нас нет ни у кого по факту снарядов – бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали Пригожину о ситуации с боеприп

При наличии достаточного количества снарядов можно вести успешное наступление. Однако боекомплектов нет, поэтому дальнейшее эффективное продвижение в Бахмуте (Артемовске) пока невозможно. Так «музыканты» прокомментировали ситуацию нехваткой боеприпасов в разговоре с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Сам Пригожин рассказал о распоряжении от 7 мая, согласно которому снаряды пообещали дать в необходимом количестве. Однако по данным на 9 мая ЧВК «Вагнер» не получили обещанного.

Позже поступил документ о том, что вместо запрашиваемых 7200 единиц конкретных снарядов одобрили только 750, а вместо 960 боеприпасов другого вида — только 60.

«Сегодня утром начальник Генштаба лично поправил все циферки и уменьшил их в 10 раз. Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать», — рассказывает Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнер» лично пообщался с бойцами из разных подразделений, и все рассказали об одной проблеме — нехватке снарядов. У одних вместо 900 патронов на один автоматический гранатомёт на станке (АГС) осталось только 5. У других 10 мин в сутки вместо 100.

«Мы сейчас ковыряемся в носу, потому что у нас нет ни у кого по факту снарядов», — рассказал Пригожину боец, который управляет самоходной артиллерийской установкой «Гиацинт-С».

В ответ Пригожин рассказал бойцам о сложной ситуации с боеприпасами из-за действий ряда лиц в ответственных ведомствах.

«Снаряды лежат на складах. На складах они там отдыхают. Почему они там лежат? Объясняю. Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили, что должен быть резерв. И копят, копят, копят эти резервы. Промышленность стругает вот такие снаряды, а вместо того, чтобы их отдать в войска, их накапливают на неких складах. Для чего — никто не знает. И вместо того, чтоб дать снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата. Убивают наших солдат…», — объяснил ситуацию предприниматель.

В завершении диалога Пригожин поздравил бойцов с Днем Победы, отметив, что это праздник героев тех лет, наших дедов, а на сегодняшний день пока никто «и на миллиметр не заслужил этой победы», подытожил бизнесмен.