 

Рупор тоталитарной пропаганды: Раскол Йемена

09.05.2023, 12:40, Разное
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Раскол Йемена

Ожидаемо, но тем не менее. На фоне затухания Йеменской войны, ОАЭ начали реализацию плана по расколу Йемена руками своей клиентеллы.

Политические партии и общественные организации Южного Йемена приняли национальный устав о создании независимого федеративного государства.
Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что подписание документа прошло с участием 330 представителей южнойеменских партий, движений, профсоюзов, организаций гражданского сообщества, национальных и духовных лидеров.

Так, предусматривается восстановление государства Народная Демократическая Республика Йемен, которое существовало на территории провинций южного Йемена, в связи с тем, что проблема народов юга — это территориальный и демографический вопрос, возникший в результате «краха проекта единства Йемена и оккупации юга со стороны Йеменской Республики».

«Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом», — сказано в уставе.

https://russian.rt.com/world/news/1146142-iemen-nezavisimoe-gosudarstvo – цинк

О планах ОАЭ разделить Йемен и аннексировать остров Сокотра писал еще несколько лет назад.

Раскол Йемена и база Израиля на Сокотре – https://colonelcassad.livejournal.com/6183047.html (2020-й год)

Все достаточно предсказуемо. ОАЭ уже давно реализовывали в Йемене свои своекорыстные планы, далекие от изначальных целей саудовской коалиции.

В случае реализации плана раздела Йемена, будет развилка – если война Ирана и Саудовской Аравии в Йемене закончится, то хуситы могут начать реализацию установления контроля над Южным Йеменом, как они раньше собственно и хотели, угрожая разгромить сепаратистов разрушающих Йемен. В случае же пробуксовки перемирия, возникнет один Йемен под контролем хуситов и иранских прокси, а также Южный Йемен под контролем эмиратчиков. Плюс возможно будет еще кусок восточного Йемена под контролем хадистов и саудитов. Все это конечно содержит в себе потенциал для новой войны прямо с колес старой. Есть конечно и вариант фиксации статус-кво на уровне договоренностей Ирана с саудитами в рамках более крупных пакетных договоренностей по разделу сфер влияния в регионе (Йемен, Ирак, Сирия, Ливан). В общем, ждем развития событий.

Источник: Colonel Cassad


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