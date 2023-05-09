В Кремле установят церемониальный пакет для пакетов западных санкций

В одном из зданий Московского Кремля будет установлен церемониальный пластмассовый пакет, предназначенный для новых пакетов антироссийских санкций. Об этом сообщили в Управления делами Президента РФ.

«Современные вызовы требуют современных

решений, мы должны отвечать на них не

только реальными мерами, но и юмором», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что символические «пакеты

санкций» стран Запада будут выполнены из биоразлагаемых материалов. По

истечению срока годности их будут использовать в качестве удобрений. Торжественная церемония установки

пакета пройдёт в ближайшие дни. Как утверждают СМИ президентского пула, экспозиция займёт почётное

место в одном из кремлёвских залов.

Также в обозримом будущем планируется

предоставить пакету статус объекта культурного наследия. Согласно недавним

опросам, традиция хранить пакеты в пакетах остаётся неотъемлемой частью

культурного кода россиян. При этом положительно к новому «санкционному пакету»

относятся 97% опрошенных.

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