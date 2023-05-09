 

В Кремле установят церемониальный пакет для пакетов западных санкций

09.05.2023, 12:33, Разное
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В одном из зданий Московского Кремля будет установлен церемониальный пластмассовый пакет, предназначенный для новых пакетов антироссийских санкций. Об этом сообщили в Управления делами Президента РФ.

«Современные вызовы требуют современных
решений, мы должны отвечать на них не
только реальными мерами, но и юмором», – говорится на сайте ведомства. 

Отмечается, что символические «пакеты
санкций» стран Запада будут выполнены из биоразлагаемых материалов. По
истечению срока годности их будут использовать в качестве удобрений. Торжественная церемония установки
пакета пройдёт в ближайшие дни. Как утверждают СМИ президентского пула, экспозиция займёт почётное
место в одном из кремлёвских залов.

Также в обозримом будущем планируется
предоставить пакету статус объекта культурного наследия. Согласно недавним
опросам, традиция хранить пакеты в пакетах остаётся неотъемлемой частью
культурного кода россиян. При этом положительно к новому «санкционному пакету»
относятся 97% опрошенных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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