В Кремле установят церемониальный пакет для пакетов западных санкций
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В одном из зданий Московского Кремля будет установлен церемониальный пластмассовый пакет, предназначенный для новых пакетов антироссийских санкций. Об этом сообщили в Управления делами Президента РФ.
«Современные вызовы требуют современных
решений, мы должны отвечать на них не
только реальными мерами, но и юмором», – говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что символические «пакеты
санкций» стран Запада будут выполнены из биоразлагаемых материалов. По
истечению срока годности их будут использовать в качестве удобрений. Торжественная церемония установки
пакета пройдёт в ближайшие дни. Как утверждают СМИ президентского пула, экспозиция займёт почётное
место в одном из кремлёвских залов.
Также в обозримом будущем планируется
предоставить пакету статус объекта культурного наследия. Согласно недавним
опросам, традиция хранить пакеты в пакетах остаётся неотъемлемой частью
культурного кода россиян. При этом положительно к новому «санкционному пакету»
относятся 97% опрошенных.
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