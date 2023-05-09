Мнение: Улетел из России

Решил посмотреть, как загибается Европа, как европейцы доедают голубей и переходят на кошек…

Признаков загнивания и загибания Европы пока не заметил, шифруются, наверное.

Преследований и недоброжелательного отношения за использование русского языка пока тоже не увидел.

Сегодня 9 мая за окном номера в отеле – прекрасная погода.

Всех, для кого 9 мая, как и для меня, – по-прежнему, праздничный день – поздравляю с Днем Победы!

К слову. Из России улетел на несколько дней, скоро вернусь, навсегда покидать Россию не собираюсь…

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