 

Мнение: Улетел из России

09.05.2023, 12:10, Разное
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Решил посмотреть, как загибается Европа, как европейцы доедают голубей и переходят на кошек…

Признаков загнивания и загибания Европы пока не заметил, шифруются, наверное.

Преследований и недоброжелательного отношения за использование русского языка пока тоже не увидел.

Сегодня 9 мая за окном номера в отеле – прекрасная погода.

Всех, для кого 9 мая, как и для меня, – по-прежнему, праздничный день – поздравляю с Днем Победы!

К слову. Из России улетел на несколько дней, скоро вернусь, навсегда покидать Россию не собираюсь…

Источник: Ирек Муртазин


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