 

Андреева назвала три горячих напитка для снижения уровня плохого холестерина

09.05.2023, 11:50, Разное
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Одно исследование показало, что определенный вид чая может снижать уровень “плохого” холестерина и одновременно повышать уровень “хорошего” холестерина.

Высокий уровень холестерина – это когда в крови слишком много жировых веществ, таких как холестерин. Поначалу этот он может не вызывать беспокойства, но со временем он может накапливаться и вызывать закупорку кровеносных сосудов. Это может привести к опасным для жизни ситуациям, таким как инсульт и инфаркт.

Основной причиной высокого уровня холестерина является употребление слишком большого количества жиров. Некоторые продукты могут повышать уровень холестерина, в то время как другие его снижают.

Как зеленый чай, так и йерба мат улучшают липидный состав сыворотки крови, снижая уровень плохого холестерина ЛПНП. Оба напитка содержат много кофеина, поэтому пейте их только утром, чтобы не нарушить сон. В одном исследовании люди, которые пили чай ежедневно, наблюдали снижение уровня холестерина, а также триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. У них также повысился уровень липопротеинов высокой плотности, или хороших липопротеинов.


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