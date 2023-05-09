Владимир Путин произнес речь (кратко)

Поздравляю вас с праздником, Днем Победы. Наши отцы и деды спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война.

Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Любая идеология превосходства преступна и смертоносна.

Западные элиты стравливают людей и раскалывают общество, сеют русофобию, агрессивный национализм, уничтожают традиционные ценности, которые делают человека человеком. Они забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто освободил народы Европы.

Цель противников России — распад нашей страны. Украинский народ стал заложником государственного переворота и разменной монетой западных хозяев. Битвы, решающие для судьбы нашей Родины, становились отечественными, народными и священными.

Мы гордимся участниками специальной военной операции, теми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. Нет в мире ничего сильнее любви к нашей Родине.

За Россию! За наши доблестные вооруженные силы! За победу! Ура!