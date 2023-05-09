 

Владимир Путин произнес речь (кратко)

09.05.2023, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поздравляю вас с праздником, Днем Победы. Наши отцы и деды спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война.

Война в УкраинеНо мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Любая идеология превосходства преступна и смертоносна.

Западные элиты стравливают людей и раскалывают общество, сеют русофобию, агрессивный национализм, уничтожают традиционные ценности, которые делают человека человеком. Они забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто освободил народы Европы.

Цель противников России — распад нашей страны. Украинский народ стал заложником государственного переворота и разменной монетой западных хозяев. Битвы, решающие для судьбы нашей Родины, становились отечественными, народными и священными.

Мы гордимся участниками специальной военной операции, теми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. Нет в мире ничего сильнее любви к нашей Родине.

За Россию! За наши доблестные вооруженные силы! За победу! Ура!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.20 / В ОП заявили о «жесточайшем контроле» соблюдения стандартов ЦИК при голосовании

08.04.21 / ЦБ назвал сроки тестирования прототипа цифрового рубля

19.06.22 / Соцсети: Умер один из «заправил» Беловежских соглашений

30.11.20 / Турция направила военных разминировать Карабах

02.04.21 / США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины

13.02.21 / Геращенко рассказал, почему МВД и Нацполиция против оборота короткоствольного оружия

15.02.22 / Столтенберг заявил, что информация о возможных агрессивных действиях РФ против Украины озвучивается для их предотвращения

04.01.21 / NTD – ёлочные игрушки в медицинских масках стали новогодним трендом

20.10.20 / В США назвали условия для перезагрузки отношений с Россией

25.03.23 / Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика