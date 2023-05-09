 

Орлова оставила новорожденную дочь с няней ради встречи со свекровью

09.05.2023, 11:40, Разное
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Ольга Орлова стала известной широкой публике благодаря своим ярким выступлениям и уникальному голосу. Однако рядом с карьерой певицы есть еще одна ее самая важная роль — она воспитывает двоих прекрасных детей.

Артистка регулярно работает над собой и стремится к творческому развитию. Ее дети, наблюдая за мамой, учатся быть творческими, настойчивыми и целеустремленными людьми.

Ольга Орлова говорит, что самое важное в жизни – это любовь, здоровье и семья. И она старается передать это своим детям. Ведь именно забота о своих близких помогает ей быть сильной, уверенной и успешной на сцене.

Недавно Орлова уехала из российской столицы в Магнитогорск. Дело в том, что в этом городе живет
мама супруга артистки.

Ольга вместе с мужем навещают
пожилую женщину несколько раз в год. Еа сей раз знаменитость взяла с собой сына Артема. Трехмесячную дочь Орлова предпочла оставить дома. Предвосхитив нападки злых языков, Орлова заверила, что малышка в надежных руках. На время отсутствия телеведущей с ребенком будет мама Орловой и няня.

Примечательно, что Ольга отказалась ночевать в квартире
свекрови. Артистка объяснила это тем, что всем вместе им будет тесно. Певица остановилась с мужем и сыном в отеле. Напомним, что в начале марта Ольга уже оставляла дочь в Москве, ради празднования дня рождения Ксении Бородиной.


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