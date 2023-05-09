 

В Сколково разработали первый генератор мощностью 50 кВт на АИ-95

09.05.2023, 11:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начальник отдела инновационных технологий Лаборатории электрических изделий технопарка «Сколково» презентовал отечественную новинку в области генераторов, призванную сократить топливные расходы обладателей электрогенерирующих станций.

«Изделие 50» (рабочее название – «Электрогигант»), работает на двух двигателях внутреннего сгорания общей выходной мощностью в 50,2 кВт. Потребление при пиковой нагрузке составляет всего 24 л/ч.

– На первый взгляд это больше, чем у тех же дизельных станций с расходом в 11 л/ч, – говорит автор изобретения. – Однако если использовать генератор в режиме 50% мощности, расход составит не более 12-15 л/ч.

К плюсам изделия инженер отнёс простоту обслуживания. Сдвоенный ДВС, взятый за основу новой разработки, позволяет производить ремонтные работы с минимальной номенклатурой ЗИП. Более того, если один из двигателей вышел из строя, его можно починить запчастями с соседнего.

Целевая аудитория продукта – обычные граждане, владельцы дач и загородных домов. С помощью «Изделия 50» можно одновременно питать дом, 11 морозильных камер, 8 майнинг ферм, 6 деревообрабатывающих станков, а также заряжать одновременно более 1000 мобильных гаджетов и дол 25 автомобилей типа Tesla.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.22 / Бехати Принслу показала, как выглядит на втором триместре беременности

25.05.21 / С веточкой или без, темная или светлая, круглая или в форме сердца: лайфхак, какую черешню выбрать

04.01.21 / Российский историк рассказал, как Россия с пушками захватывала земли у казахов

28.09.20 / Скандалы: Александр Бастрыкин призвал бывших судей к ответу

12.02.22 / NASA искажает реальный цвет Марса?

07.12.22 / Мнение: В Шоколаднице! Через час – супербестселлер!

20.07.20 / Скандалы: Сергей Собянин сделает из Москвы «город-сад»

10.12.20 / Виктория Бекхэм рассказала, что думает о невесте сына Бруклина Николе Пельтц

23.08.21 / Частая смена наволочек и серые тени вместо черных для “смоки”: главные секреты красоты актрисы Милы Кунис

05.05.22 / Мнение: Время откупаться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика