В Сколково разработали первый генератор мощностью 50 кВт на АИ-95

Начальник отдела инновационных технологий Лаборатории электрических изделий технопарка «Сколково» презентовал отечественную новинку в области генераторов, призванную сократить топливные расходы обладателей электрогенерирующих станций.

«Изделие 50» (рабочее название – «Электрогигант»), работает на двух двигателях внутреннего сгорания общей выходной мощностью в 50,2 кВт. Потребление при пиковой нагрузке составляет всего 24 л/ч.

– На первый взгляд это больше, чем у тех же дизельных станций с расходом в 11 л/ч, – говорит автор изобретения. – Однако если использовать генератор в режиме 50% мощности, расход составит не более 12-15 л/ч.

К плюсам изделия инженер отнёс простоту обслуживания. Сдвоенный ДВС, взятый за основу новой разработки, позволяет производить ремонтные работы с минимальной номенклатурой ЗИП. Более того, если один из двигателей вышел из строя, его можно починить запчастями с соседнего.

Целевая аудитория продукта – обычные граждане, владельцы дач и загородных домов. С помощью «Изделия 50» можно одновременно питать дом, 11 морозильных камер, 8 майнинг ферм, 6 деревообрабатывающих станков, а также заряжать одновременно более 1000 мобильных гаджетов и дол 25 автомобилей типа Tesla.

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