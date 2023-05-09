Микрочелка, асимметрия и «мокрый образ»: momager crop – изящная летняя прическа, не требующая особых усилий

Momager crop – изящная летняя прическа, не требующая усилий. Она идеально подходит женщинам, которые очень заняты. Это короткая стрижка, которую легко укладывать. Вам не придется часами приводить свои волосы в порядок. Однако эта прическа предполагает большое разнообразие. В статье мы приведем несколько вариантов прически momager crop.

С густой прямой челкой

Классический вариант стрижки momager crop предполагает густую прямую челку. Ее можно гладко зачесать или оставить немного растрепанной для создания небрежного стиля.

Для вьющихся волос

Многие женщины с вьющимися волосами опасаются, что короткая стрижка им не подойдет. Однако momager crop идеально смотрится на кудрявой шевелюре. Попросите парикмахера не подстригать волосы слишком коротко, так как при волнистой текстуре они приподнимутся после высыхания.

С боковой челкой

Эту стрижку можно носить не только с прямой, но и с боковой челкой. В этом случае вам нужно попросить парикмахера оставить передние пряди удлиненными. Они должны иметь достаточную длину, чтобы ниспадать и сливаться с остальной частью шевелюры.

Удлиненная версия

Стрижка momager crop необязательно должна быть ультракороткой сзади. Если вам нравится ретро-стиль, то вы можете создать укороченную версию лохматой стрижки “шегги”. Она придаст вашим прядям больше объема и упругости.

Элегантный и строгий вариант

Если вы любите строгие и гладкие прически, то эта стрижка идеально подходит для вас. Возьмите небольшое количество средства для укладки. Создайте прическу, при которой ваши пряди будут выглядеть собранными в течение всего дня. Вы можете использовать более яркий макияж и крупные украшения, так как ваше лицо будет открыто.

Асимметричный вариант

Если вы не решаетесь сразу сделать короткую стрижку, то попробуйте ее асимметричный вариант. Попросите парикмахера укоротить пряди на затылке, сохранив длину передней части до щек. Это поможет вам легче адаптироваться к новой прическе и понять, насколько вам идут короткие стрижки.

С ярким окрашиванием

Стрижка momager crop сочетается с ярким окрашиванием. Короткие волосы подходят для смелых экспериментов с цветом. Они выглядят более здоровыми и требуют меньше работы, чем длинные пряди.

Для придания объема

Стрижка momager crop придает волосам больше упругости и объема. Если у вас тонкие пряди, то вы можете превратить ее в пышную прическу с помощью средств для укладки.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

С микро-челкой

Если вас не пугает короткая стрижка, то задумайтесь о том, чтобы сделать микро-челку. Такая прическа выглядит современно и шикарно. Однако важно помнить, что микро-челка нуждается в частой стрижке. Если вы не захотите часто посещать парикмахерскую, то можете сменить этот стиль на длинную прямую челку.

С завитыми концами

Эта прическа не выглядит скучно, так как вы можете уложить ее разными способами. Если вам нравится ретро-образ, то попросите парикмахера оставить длину побольше. Это позволит вам завить кончики прядей наружу. Вы придадите прическе забавный и кокетливый вид, который подходит для любого случая.

“Мокрый образ”

Короткая стрижка позволит вам создать популярный “мокрый образ”. Нанесите на пряди немного мусса или геля для укладки. Зачешите шевелюру назад. Затем нанесите спрей для блеска, чтобы придать прическе влажный вид.

Французские косички и маленькие пучки

Многие женщины избегают коротких причесок, так как считают их однообразными. Однако это не относится к momager crop. Эта стрижка отличается удлиненными прядями в передней части. Вы сможете создавать на них небольшие пучки и даже заплетать французские косички.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Как укладывать

Вы можете уложить эту прическу гладко или создать на голове большой объем. Если вы не хотите тратить много времени на укладку, то попросите парикмахера сделать такой вариант стрижки, который соответствует вашей естественной текстуре прядей. В этом случае вам не придется использовать специальные средства и инструменты. Достаточно просто вымыть голову и дать волосам высохнуть на воздухе.

Подходит для всех возрастов

Стрижка momager crop подходит женщинам всех возрастов. Она подходит как молодым девушкам, так и зрелым дамам.

Эта прическа отличается омолаживающим эффектом. Она освежает облик и делает его более современным. У многих женщин с возрастом волосы становятся менее густыми. Эта стрижка придаст им больше объема и текстуры.

С помощью данной прически вы можете замаскировать морщинки на лбу. В этом случае нужно выбирать варианты с густой челкой. Если вы хотите скрыть седину, то сочетайте эту стрижку с ярким окрашиванием или мелированием.

Идеальная летняя стрижка

Если вы хотите попробовать стрижку momager crop, то лучше это сделать в начале лета. Она идеально подходит для теплого сезона. Вам не придется постоянно собирать и завязывать длинные волосы. Короткая прическа позволит вам комфортно чувствовать себя в жару.

Заключение

Прическа momager crop отличается удобством, практичностью и привлекательностью. Она предусматривает разные варианты укладки, и вы всегда сможете стилизовать ее под свой облик.