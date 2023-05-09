 

Парад союзников

09.05.2023, 11:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как менялся состав иностранных гостей на Красной площади 9 мая 1995-2022.

Празднование 50-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Президент США Билл Клинтон, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, премьер-министр Польши Юзеф Олексы на Красной площади. 9 мая 1995 года. Фото: Wojtek Laski / East News

Празднование 60-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Канцлер Германии Герхард Шредер, президент Франции Жак Ширак, президент РФ Владимир Путин, президент США Джордж Буш, председатель КНР Ху Цзиньтао, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Красной площади. 9 мая 2005 года. Фото: Wojtek Laski / East News

Празднование 60-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джордж Буш с супругой Лорой Буш на Красной площади. 9 мая 2005 года. Фото: Сергей Жуков / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент РФ Дмитрий Медведев, председатель КНР Ху Цзиньтао, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева направо) на военном параде, посвященном 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади. 9 мая 2010 года. Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС


Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань, президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время военного парада на Красной площади, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Беларуси Александр Лукашенко на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня 2020 года. Фото: Associated Press / East News

Владимир Путин после парада 9 мая 2022 года. Фото: Сергей Гунеев / POOL / ТАСС

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10.22 / Столтенберг – мы все хотим, чтобы украинский кризис завершился как можно скорее

20.09.22 / Экоактивисты бьют тревогу — энергетическая стратегия Трасс «полностью противоречит» климатическим целям Британии

18.04.22 / Замедлить изменение климата помогут многолетние травы

14.12.22 / «Инструмент вербовки» — школьников в США насильно отправляют на занятия по военной подготовке

19.05.21 / Мудрость в отношениях приходит с годами: 9 вещей, которые не должна делать женщина ради мужчины

24.07.22 / Выручат быстрая укладка и аксессуары-спасители: пять советов по уходу за волосами для многозадачных мам

30.11.21 / «Это возможность, а не повинность» — педиатр Сергей Бутрий о вакцине «Спутник-М» для детей

22.12.21 / Эксперты оценили итоги работы восьмой Думы в осеннюю сессию

26.01.22 / Мнение: Силовики-разбойники

20.02.23 / Быстро и без “грязи”: как исправить ошибку в макияже с помощью скотча

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика