Парад союзников

Как менялся состав иностранных гостей на Красной площади 9 мая 1995-2022.

Празднование 50-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Президент США Билл Клинтон, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, премьер-министр Польши Юзеф Олексы на Красной площади. 9 мая 1995 года. Фото: Wojtek Laski / East News

Празднование 60-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Канцлер Германии Герхард Шредер, президент Франции Жак Ширак, президент РФ Владимир Путин, президент США Джордж Буш, председатель КНР Ху Цзиньтао, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Красной площади. 9 мая 2005 года. Фото: Wojtek Laski / East News

Празднование 60-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джордж Буш с супругой Лорой Буш на Красной площади. 9 мая 2005 года. Фото: Сергей Жуков / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент РФ Дмитрий Медведев, председатель КНР Ху Цзиньтао, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева направо) на военном параде, посвященном 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади. 9 мая 2010 года. Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС



Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань, президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время военного парада на Красной площади, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Беларуси Александр Лукашенко на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня 2020 года. Фото: Associated Press / East News

Владимир Путин после парада 9 мая 2022 года. Фото: Сергей Гунеев / POOL / ТАСС

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