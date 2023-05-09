 

Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

09.05.2023, 9:27, Новости дня
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“День Победы — это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов”, – сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что благодаря подвигу на фронте и в тылу удалось разгромить поработившего Европу врага. Мэр поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Ленинграда и Сталинграда, за освобождение Крыма и взятие Берлина.

“Всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни в борьбе за отчизну”, – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что День Победы дорог и свят для каждой российской семьи.

Ранее Собянин сообщил, что Москва увеличивает поддержку ветеранских общественных организаций. С 2010 года их финансирование выросло более чем в семь раз.


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