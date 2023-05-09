 

Депутата Бундестага арестовали за попытку приехать в Москву на парад Победы

09.05.2023, 9:33, Разное
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В аэропорту Берлин-Бранденбург вечером 7 мая был задержан заместитель главы партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, который собирался вылететь в Москву с пересадкой в Белграде.

Война в УкраинеПричиной ареста депутата Бундестага стал его пост в Twitter с призывом к гражданам ФРГ не забывать о роли Советского Союза во Второй мировой войне, опубликованный за несколько часов до вылета.

– Я прошу всех честных немцев помнить, какое горе нацисты принесли Европе и особенно СССР. Сегодня я вылетаю в Москву, чтобы принять участие в Параде Победы, чтобы вспомнить героев, которые спасли мир от гитлеровской чумы, – написал Котре.

В аэропорту депутат прошёл регистрацию и уже готовился к посадке, когда его задержали сотрудники Службы военной контрразведки ФРГ. Официальные лица пока не сообщили, какие обвинения были предъявлены Котре, но по данным журнала Der Spiegel его подозревают в заговоре против федерального правительства.

– Котре 10 мая будет официально обвинён в подготовке выступления против конституционного строя Германии. Перспектив у этого дела нет, так что скоро его выпустят. Реально же причина его ареста заключается в попытке выехать в Москву и в качестве депутата Бундестага принять участие в Параде Победы, – сообщил источник журнала в немецкой контрразведке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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