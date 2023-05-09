День Победы. Трансформация

Первоначально День Победы в Рыбинске планировали отмечать вполне традиционно, но «специальная военная операция» России в Украине внесла серьезные коррективы.

Так, администрация города сначала сообщала, что 9 мая по улицам пройдет Бессмертный полк – у универмага «Юбилейный» он сольется с шествием «Рыбинск помнит». Далее колонна проследует до мемориала «Огонь Славы».

Построение Бессмертного полка начнется в 09:30 на улице Стоялой. Чтобы попасть в зону построения колонны, участникам придется пройти через рамки металлодетектора. Так требуют правила безопасности. В это же время, в 09:30, на улице Крестовой у универмага начнет строиться колонна «Рыбинск помнит». В ней пройдут ветераны, представители общественных организаций и предприятий.

В этом году некоторые мероприятия, которые раньше проходили утром или днем, решили перенести на вечер. Например, народную акцию «Танцуем вальс Победы» у Дворца спорта «Полет». Вечером здесь же пройдет театрализованный концерт «Май. Весна. Победа», а в поселок ГЭС станет площадкой для проекта «РиоРита – Радость Победы».

На Красной площади можно будет посмотреть новую программу «Победный май, встречай своих героев». Здесь же развернется полевая кухня.

Весь день по городу будут ездить фронтовые концертные бригады. Все рыбинцы смогут присоединиться к акциям «Окна Победы», «Рекорд Победы» и проектам «1418 цветов у обелиска» или «1418 добрых дел».

Завершится День Победы праздничный фейерверком.

Позднее чиновники сообщили, что «Бессмертный полк» вместо традиционного шествия будет проходить в онлайн-формате. Для этого участникам нужно на своих страницах в соцсетях выложить фото Героя с хештегом #нашБессмертныйполк, а в День Победы, 9 Мая, установить это фото в качестве аватара. Участие можно будет обозначить и через размещение фотографии на автомобиле, на одежде.

И вся программа праздника была сильно скорректирована:

В 10:00 в Общественно-культурном центре на большом экране начнётся трансляция парада на Красной площади в Москве. С 11:00 по городу будут ездить концертные бригады, которые поздравят ветеранов в разных микрорайонах города.

Ещё один показ на большом экране запланирован в ОКЦ в 16:00. Покажут военно-историческую драму Николая Лебедева «Звезда».

В 18:55 у Вечного огня память погибших в Великой Отечественной войне почтят Всероссийской минутой молчания.

Информация про праздничный фейерверк исчезла.