 

После массовой стрельбы в Техасе Байден предложил запретить боевое оружие

09.05.2023, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден призвал американских законодателей ужесточить законы, связанные с ношением оружия, после очередного случая массовой стрельбы в Техасе, пишет Sky News. Однако журналисты сомневаются, что депутаты прислушаются к его призыву. По мнению некоторых республиканцев, нужно не оружие контролировать, а заниматься психическим здоровьем граждан.


AP

После нового происшествия с массовой стрельбой в США президент Джо Байден призвал республиканцев в конгрессе принять законопроекты о контроле ношения оружия, пишет на своём сайте Sky News. В субботу в торговом центре Техаса погибли девять человек, включая самого стрелявшего. Среди них были дети. Ранены как минимум семеро.

Президент США уже не впервые призывает запретить ношение боевого оружия и магазины большой ёмкости, а также ввести всеобщую проверку данных и отменить неприкосновенность производителей оружия. Но автор статьи отмечает, что мало шансов, что палата представителей, контролируемая республиканцами, или сенат, где у демократов небольшой перевес, примут такой закон, несмотря на опросы, показывающие, что большинство американцев поддерживают проверку данных людей, имеющих право носить оружие.

Полиция назвала стрелявшего в Техасе: это был 33-летний Маурисио Гарсия. По словам Байдена, нападавший имел тактическое снаряжение и был вооружён винтовкой типа AR-15. «Такое нападение слишком шокирует, потому что кажется уже привычным. И всё же, согласно подсчётам, в этом году в США уже произошло около 200 случаев массовой стрельбы», — заявил Байден, который также приказал приспустить флаги.

По словам представителей правоохранительных органов, Мауриио Гарсия интересовался и размещал в интернете контент неонацистского содержания. Власти обнаружили у него на груди нашивку с праворадикальной аббревиатурой.

Правоохранительные органы не разглашают подробности о личностях пострадавших. Они заявили, что три человека, доставленные в районные больницы, находятся в критическом состоянии, состояние четырёх человек стабилизировалось.

В 2023 году в США произошло не менее 199 случаев массовой стрельбы, и это максимальный показатель с 2016 года.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал стрельбу «разрушительной», но, по его мнению, бороться с проблемой нужно, уделяя внимание психическому здоровью людей. «В Америке резко возрос уровень гнева и насилия, — приводит его слова Sky News. — Мы работаем над устранением этого гнева и насилия, обращаясь к его первопричине, которая заключается в решении стоящих за этим проблем с психическим здоровьем».

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.20 / Ширвиндт устроил ДТП в Новгородской области

17.10.21 / Разумков заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах

02.02.22 / Mediascope выбрали единым измерителем интернет-аудитории

04.07.21 / Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона

30.03.21 / НАБУ обязано исполнять решения ВАКС о законности действий прокуратуры в деле “Роттердам плюс” – Пискун

17.02.23 / Глава Евросовета Мишель: Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС

24.09.20 / Bloomberg – урожайный сезон позволит России укрепить своё господство на мировом рынке пшеницы

11.07.21 / В Кременчуге тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли в озере – полиция

16.02.22 / Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений

01.09.20 / Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика