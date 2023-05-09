Рупор тоталитарной пропаганды: Приехали на праздник
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Внезапно.
В Москве на праздновании Дня Победы будут;
1, Лукашенко (Белоруссия)
2. Токаев (Казахстан)
3. жапаров (Киргизия)
4. Рахмонов (Таджикистан)
5. Мирзиеев (Узбекистан)
6. Пашинян (Армения)
7. Бердымухамедов (Туркмения)
До недавнего время речь шла только о визите Жапарова, но за последние дни список расширился.
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Источник: Colonel Cassad
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