 

Рупор тоталитарной пропаганды: Приехали на праздник

09.05.2023, 5:20, Разное
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Внезапно.

В Москве на праздновании Дня Победы будут;

1, Лукашенко (Белоруссия)
2. Токаев (Казахстан)
3. жапаров (Киргизия)
4. Рахмонов (Таджикистан)
5. Мирзиеев (Узбекистан)
6. Пашинян (Армения)
7. Бердымухамедов (Туркмения)

До недавнего время речь шла только о визите Жапарова, но за последние дни список расширился.

Источник: Colonel Cassad


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