Рупор тоталитарной пропаганды: Приехали на праздник

Внезапно.

В Москве на праздновании Дня Победы будут;

1, Лукашенко (Белоруссия)

2. Токаев (Казахстан)

3. жапаров (Киргизия)

4. Рахмонов (Таджикистан)

5. Мирзиеев (Узбекистан)

6. Пашинян (Армения)

7. Бердымухамедов (Туркмения)

До недавнего время речь шла только о визите Жапарова, но за последние дни список расширился.

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