 

Мнение: Why don’t you get a job?

09.05.2023, 4:25, Разное
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Время вспомнить одну из любимейших песен моего детства… Впрочем, блин, какого детства?! Эта песня времен моего развода с первой женой; я как бы начинал жизнь заново. Так что, наверно, не детства, а отрочества. Второго. Эх, до чего ж хороша! Куда потом этот Оффспринг делся?..

Я, кстати, только где-то через год догадался, что музыку-то они уперли у Битлз. Но, ей-богу, песенку эта мелочь совершенно не портит.

Источник: Размышления вольного социолога


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