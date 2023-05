Мнение: Why don’t you get a job?

Время вспомнить одну из любимейших песен моего детства… Впрочем, блин, какого детства?! Эта песня времен моего развода с первой женой; я как бы начинал жизнь заново. Так что, наверно, не детства, а отрочества. Второго. Эх, до чего ж хороша! Куда потом этот Оффспринг делся?.. Я, кстати, только где-то через год догадался, что музыку-то они уперли у Битлз. Но, ей-богу, песенку эта мелочь совершенно не портит. Источник: Размышления вольного социолога