Рупор тоталитарной пропаганды: “Бахмут. Викинг”

Военкор Сергей Шилов о реалиях боев за западные окраины Артемовска.

«Бахмут. Викинг»

Мы бежим с дистанцией в 30 метров, перепрыгивая ж/д пути. Бежать надо быстро до ближайшего укрытия. Наш проводник предупредил, что недавно тут объявился снайпер, правда вовсе непонятно, откуда он стреляет. Вдобавок на этой тропе помимо 120-го миномета может ударить и дрон-камикадзе. В стороне из здания работает пулемет – он прикрывает наш спринт по ухабам.

Добираемся до нужного дома. Есть время немного перекурить перед очередным рывком. Пока отдыхаем, подъезд пятиэтажки напротив просто осыпается на наших глазах, поднимая огромное облако пыли.

– Хорошо, что адресом не ошиблись – шутит проводник. – Этот дом они несколько дней «разбирали» из танка, причем там все выгорело до тла.

И снова рывок. Точнее нырок в подвал. Где-то доносятся звуки прилетов, но уже можно выдохнуть. В тусклом свете нас встречают парни. Все крепкие, бородатые. С виду они похожи на викингов, которых каким-то чудом занес в эту ж**у их драккар.

Эти парни накануне взяли за день с ходу целый квартал многоэтажек. Работали жестко и слажено, ну и как сами говорят, помогла удача. Мы выбираемся из подвала и видим огромное здание, которое все называют здесь «Книжкой» из-за характерной крыши. Его видно почти с каждой точки Бахмута – оно находится на самой высоте на западе.

– Нам его предстоит скоро взять. Думаем, как к нему подойти сейчас. Так-то наши парни уже напротив него, метрах в сорока. Но пока «книжку» не обойдут с флангов, не сунемся. Оно скорее всего будет заминировано – а это капкан и братская могила – объясняет нам Викинг. – Но как мы его возьмем – будет намного легче их выжигать из «Гнезда».

«Гнездо» – это квартал с плотной многоэтажной застройкой. По сути, последний опорный пункт ВСУ в городе. Но они хорошо за него зацепились. В отличие от центра города, между зданиями прокопаны траншеи от подвала к подвалу, расположены ДОТы. На верхних этажах противник почти не находится. Он ведет огонь из пулеметов, не давая продвигаться штурмовикам.

Пока есть время, спрашиваю у Викинга, как он и его бойцы поддерживают в этих такую хорошую физическую форму. Он отшучивается, что в сухпайках достаточно калорий. Я прошу его сказать что-то от себя на камеру для фильма.

– Сейчас не время качать железо и бить грушу, хотя я много выступал по боям. Но сейчас время настоящим мужчинам быть здесь. Наша задача – взять Бахмут. И задача эта будет выполнена – он поправляет ремень своего автомата и я замечаю на его бронежилете руну воина.

«Книжку» группа «Викинга» взяла через пару дней. ВСУ хотели подорвать ее, но их саперам был отрезан путь. Уже после штурма Викинг и один из его бойцов был ранен. Как сказали, вернется в строй через пару месяцев.

За следующую неделю, что я пробыл в Бахмуте, я заметил возросшую плотность украинского огня. Они начали бить по плановым целям в кварталах города, вести контрбатарейную борьбу. Судя по всему, им перекинули хорошие радары для определения координат нашей арты. Поэтому ей приходится активно маневрировать, чтобы не быть «накрытой». За городом что-то постоянно бахает и дымится – видимо, это наши орудия работают по дорогам снабжения ВСУ, где идут ожесточенные бои.

«Гнездо» приходится буквально выжигать огнем. Одними РПГ, ПТУРами, «сапогами», пехотными минометами, штурмовикам «Вагнера» будет сложно взять этот укрепрайон и выкурить противника из ДОТов и подвалов. Нужен плотный и точный артиллерийский огонь на подавление, с чем собственно и возникла проблема. Но, как сказал Викинг, задача все равно будет выполнена. Поправляйся, если ты или товарищи это прочитают.

(с) Сергей Шилов

https://t.me/bayraktar1070 – цинк

—