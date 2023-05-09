История и лошади

Нет ни эллина, ни иудея. Нет ни зверя, ни человека. Есть страдания всего живого. Как воевали монгольские и тувинские кони на фронтах Второй мировой.



Тува. Фото: соцсети

Туринская лошадь была одна, тувинских лошадей на войну с фашизмом выступило более 50 тысяч. А «монголок» и вовсе более полумиллиона. Современная наука говорит о 485–500 тысячах, еще 32 тысячи подарили араты (крестьяне-скотоводы).

Помощь Тувы, тогда независимой республики (вступит в СССР в 1944-м), в Монголии называют «восточным ленд-лизом». Это неточно, подмога от них шла с юга, а вот помощь Запада, в основном, как раз с востока — через Тихий океан, авиация — по коридору Фэрбенкс (Аляска) — Красноярск.Кстати, весной 1944-го Тува подарила Украине, которую помогла освободить от немцев, 27 тысяч коров — для восстановления колхозов Киевской области.О вкладе тувинских и монгольских лошадей в победу над фашизмом пишет Алексей Тарасов.

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